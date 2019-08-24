banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
Ani ölümü herkesi şok etti
ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ŞOK ETTİ
Çok acil kan aranıyor!
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
banner307

Oktay: “Lefke Gazi Lisesi öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor"

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’ndan Eğitim Bakanı, Lefke ve Güzelyurt Kaymakamlarına çağrı...

Oktay: “Lefke Gazi Lisesi öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor"

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’ndan Eğitim Bakanı, Lefke ve Güzelyurt Kaymakamlarına çağrı...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44
Oktay: “Lefke Gazi Lisesi öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor"

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, 2019-2020 öğretim yılında Lefke Gazi Lisesi’nin orta bölümünde eğitim alması gereken öğrencilerin kayıt işlemlerinde mevzuata uyulmadığını, öğrencilerin başka ortaokullara kaydedildiğini ifade etti.
Eğitim Bakanı’na, Güzelyurt ve Lefke kaymakamlarına seslenen ve gereğinin yapılmasını isteyen Oktay, “Olayın takipçisiyiz. Gerekirse yargıya başvuracağız, eylem yapacağız” dedi.
Oktay, “Bu öğrencileri, Lefke Gazi Lisesi orta bölümü dışındaki ortaokullara kaydeden okul yöneticileriyle buna zemin hazırlayan köy veya mahalle muhtarları da suç işliyor” şeklinde konuştu.

“LEFKE GAZİ LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ KAYGISINI BİLDİRDİ, DESTEK İSTEDİ”
Teoman Oktay, yazılı açıklamasında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Lefke İlçesi ve belediye hudutların içindeki 5 ilkokuldan 82 öğrenci mezun olduğunu, 29’unun koleje kayıt yaptırdığını, kalan 53 öğrenciden sadece 19’unun mevzuata uygun şekilde Lefke Gazi Lisesi orta bölümüne kayıt olduğunu ifade etti. 
Oktay, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği yönetim kurulu üyelerinin hafta başında Lefke Platformu Koordinatörlüğü’nü arayarak, Lefke Gazi Lisesi’nde yaşananları aktardığını, endişelerini bildirdiğini, destek istediğini belirtti.

banner317
Lefke İlçe sınırları içindeki Aydınköy İlkokulu’ndan mezun olan öğrencilerin, Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümüne kayıt yapmalarının mevzuat gereği zorunlu olduğunu da söyleyen Oktay, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği yönetim kurulu üyelerinin verdiği bilgiye işaret etti, sadece 19 öğrencinin mevzuata uygun şekilde söz konusu okula kaydedildiğini belirtti.
Teoman Oktay, “Bu bölgedeki öğrencileri Lefke Gazi Lisesi orta bölümü dışındaki ortaokullara kaydeden okul yöneticileriyle buna zemin hazırlayan köy veya mahalle muhtarları da suç işliyor” dedi.

YARGI VE EYLEM YOLU
Bu durumun Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümü’nü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını, Güzelyurt’taki sınıflarda da yığılmaya neden olacağını kaydeden Oktay, “Konunun takipçisi olacağız. Eğitim Bakanlığı, Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları gereğini yapmazsa olayı yargıya taşıyacağız” dedi.
Oktay,  Lefke Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcilerinin, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin en kısa sürede konuyla ilgili olarak toplantı yapacağını, bir eylem planı için çalışma başlatacaklarını duyurdu.
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
TEOMAN OKTAYLefke Gazi Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”
Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”
Girne’de Kıbrıs Gecesi düzenlendi
Girne’de Kıbrıs Gecesi düzenlendi
Başbakan Tatar yarın Türkiye’ye gidiyor...
Başbakan Tatar yarın Türkiye’ye gidiyor...
Ani ölümü herkesi şok etti
Ani ölümü herkesi şok etti
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapanışı Haluk Levent konseriyle yapacak
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapanışı Haluk Levent konseriyle yapacak
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..
Çıralı Bakery adlı fırına 2 bin 128 Türk lirası para cezası
Çıralı Bakery adlı fırına 2 bin 128 Türk lirası para cezası
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim