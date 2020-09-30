Oktay: KKTC’ye yarın sabah 117 milyon TL aktarıyoruz

BAŞBAKAN TATAR ANKARA’DA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

OKTAY: KKTC’YE YARIN SABAH 117 MİLYON TL AKTARIYORUZ

TATAR: KIBRIS'TA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geldi.

Tatar ve Oktay, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

OKTAY: KKTC’YE 117 MİLYON TL AKTARIYORUZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi. Oktay, yarın sabah itibarıyla 117 milyon TL’nin KKTC’ye aktarılmış olacağını kaydetti.

Uzaktan eğitim konusunda KKTC’deki öğrencilerin Türkiye’deki imkanlarından yararlanması konusunu da ele aldıklarını ifade eden Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

OKTAY: GÜNLERİ, SAATLERİ SAYIYORUZ

Fuat Oktay, Su Temin Projesi’nin onarım çalışmalarında hava koşulları nedeniyle gecikme yaşandığını kaydeden Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve suyun yeniden akması konusunda günlerin ve saatlerin sayıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar’la görüşmede Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların da ele alındığını söyledi. Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez. Bu konuda taviz verilemez." diye konuştu.

TATAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ KKTC’YE BEKLİYORUZ

Başbakan Ersin Tatar ise, KKTC’de pandemi yönetiminin başarıyla devam ettiğini ve vakaların azaldığını kaydederek ekonomik bir hareketlenme beklendiğini belirtti. Başbakan Tatar, “KKTC üniversite öğrencilerini bekliyor. Üniversitelerine, eğitimlerine geri dönmelerini bekliyoruz. Bazı üniversiteler online eğitim açıklaması olmuştur ama bizim tercihimiz yüz yüze eğitimdir” dedi.

PANDEMİ HASTANESİ

Pandemi hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla yapılmakta olduğunu hatırlatan Tatar, bir ayda hastanene inşaatının yüzde 45’inin tamamlandığını ifade etti. Tatar, 100 odalı 24 yoğun bakım kapasiteli ve 6 ameliyathaneye sahip, son teknolojiyle donatılmış bir acil durum hastanesinin yapılmakta olduğunu kaydetti.

“117 MİLYON TL İLE SIKINTILAR AŞILACAK”

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan 2.3 milyar TL’lik miktarın 740 milyon TL’lik kısmının kullanıldığını söyleyen Tatar, aktarılacak olan 117 milyon TL ile sıkıntıların aşılacağını bildirdi.

Su Temin Projesi’ndeki onarım çalışmalarına da değinen Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor. İnşallah hava şartlarının düzelmesiyle su gelecek hafta yeniden Kıbrıs’a akacak” şeklinde konuştu.

"KIBRIS'TA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ"

Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara da değinerek, KKTC'nin burada bir statü kazanarak, konunun taraflarından biri haline geldiğini ve bunun gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasında yıllardır bir egemenlik kavgası verildiğini ifade eden Tatar, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak bizler artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmişte hep federal temelde bir anlaşma için siyasi eşitlik anlamında bir müzakere süreci yürütüldü. Artık federal temelde anlaşma pek umut vermiyor çünkü bu tip bir anlaşmanın içeriğine baktığınızda Rumlarla ortaklık, bu ortaklık içinde sorunlar, Kıbrıs Türk halkının mağdur olması ve birtakım tehlikeli süreçler gözüküyor. Artık biz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak yeni kurguda egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak, onu yaşatmak ve Türkiye'yle ilişkilerimizi aynı şekilde sürdürmek istiyoruz."

Tatar, Türkiye'nin garantörlük haklarından vazgeçmeyeceğini ilan etmesinin KKTC'yi rahatlattığını sözlerine ekledi.