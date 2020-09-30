banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
476.844
DOLAR
7.8288
STERLİN
10.0582
EURO
9.1832
Bütün kampanyalar çok kötü
Bütün kampanyalar çok kötü
Tatmin etmeyen laflar
Tatmin etmeyen laflar
Üniversiteler tek başına...
Üniversiteler tek başına...
Geç de olsa doğru karar!
Geç de olsa doğru karar!
banner376

Oktay: KKTC’ye yarın sabah 117 milyon TL aktarıyoruz

30 Eylül 2020 Çarşamba 03:22
Oktay: KKTC’ye yarın sabah 117 milyon TL aktarıyoruz
banner337
banner351

BAŞBAKAN TATAR ANKARA’DA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

OKTAY: KKTC’YE YARIN SABAH 117 MİLYON TL AKTARIYORUZ

TATAR: KIBRIS'TA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geldi.

Tatar ve Oktay, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

OKTAY: KKTC’YE 117 MİLYON TL AKTARIYORUZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi. Oktay, yarın sabah itibarıyla 117 milyon TL’nin KKTC’ye aktarılmış olacağını kaydetti.

Uzaktan eğitim konusunda KKTC’deki öğrencilerin Türkiye’deki imkanlarından yararlanması konusunu da ele aldıklarını ifade eden Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

OKTAY: GÜNLERİ, SAATLERİ SAYIYORUZ

Fuat Oktay, Su Temin Projesi’nin onarım çalışmalarında hava koşulları nedeniyle gecikme yaşandığını kaydeden Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve suyun yeniden akması konusunda günlerin ve saatlerin sayıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar’la görüşmede Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların da ele alındığını söyledi. Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez. Bu konuda taviz verilemez." diye konuştu.

banner341
TATAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ KKTC’YE BEKLİYORUZ

Başbakan Ersin Tatar ise, KKTC’de pandemi yönetiminin başarıyla devam ettiğini ve vakaların azaldığını kaydederek ekonomik bir hareketlenme beklendiğini belirtti.  Başbakan Tatar, “KKTC üniversite öğrencilerini bekliyor. Üniversitelerine, eğitimlerine geri dönmelerini bekliyoruz. Bazı üniversiteler online eğitim açıklaması olmuştur ama bizim tercihimiz yüz yüze eğitimdir” dedi.

PANDEMİ HASTANESİ

Pandemi hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla yapılmakta olduğunu hatırlatan Tatar, bir ayda hastanene inşaatının yüzde 45’inin tamamlandığını ifade etti. Tatar, 100 odalı 24 yoğun bakım kapasiteli ve 6 ameliyathaneye sahip, son teknolojiyle donatılmış bir acil durum hastanesinin yapılmakta olduğunu kaydetti.

“117 MİLYON TL İLE SIKINTILAR AŞILACAK”

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan 2.3 milyar TL’lik miktarın 740 milyon TL’lik kısmının kullanıldığını söyleyen Tatar, aktarılacak olan 117 milyon TL ile sıkıntıların aşılacağını bildirdi.

Su Temin Projesi’ndeki onarım çalışmalarına da değinen Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor. İnşallah hava şartlarının düzelmesiyle su gelecek hafta yeniden Kıbrıs’a akacak” şeklinde konuştu.

"KIBRIS'TA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ"

Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara da değinerek, KKTC'nin burada bir statü kazanarak, konunun taraflarından biri haline geldiğini ve bunun gurur vesilesi olduğunu söyledi. 

Kıbrıs adasında yıllardır bir egemenlik kavgası verildiğini ifade eden Tatar, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak bizler artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmişte hep federal temelde bir anlaşma için siyasi eşitlik anlamında bir müzakere süreci yürütüldü. Artık federal temelde anlaşma pek umut vermiyor çünkü bu tip bir anlaşmanın içeriğine baktığınızda Rumlarla ortaklık, bu ortaklık içinde sorunlar, Kıbrıs Türk halkının mağdur olması ve birtakım tehlikeli süreçler gözüküyor. Artık biz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak yeni kurguda egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak, onu yaşatmak ve Türkiye'yle ilişkilerimizi aynı şekilde sürdürmek istiyoruz."

Tatar, Türkiye'nin garantörlük haklarından vazgeçmeyeceğini ilan etmesinin KKTC'yi rahatlattığını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2020 03:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay’dan da ‘Seçime Özel’: 117 milyon TL
Oktay’dan da ‘Seçime Özel’: 117 milyon TL
Komando Arif hayatını kaybetti
Komando Arif hayatını kaybetti
Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim
Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim
LAÜ Mimarlık Akademisyeni Mısırlısoy çalışmasında kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti
LAÜ Mimarlık Akademisyeni Mısırlısoy çalışmasında kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti
Çiçekleri sulamak isterken davetsiz misafir ile karşılaştı
Çiçekleri sulamak isterken davetsiz misafir ile karşılaştı
Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”
Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”
30 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi
30 Eylül 2020 Çarşamba Gündemi
Tüketiciler Derneği: “rum Dışişleri Bakanının Kıbrıs Türkü İçin Söz Söyleme Yetkisi Yoktur”
Tüketiciler Derneği: “rum Dışişleri Bakanının Kıbrıs Türkü İçin Söz Söyleme Yetkisi Yoktur”
Başbakan Tatar Çalışma Ziyareti İçin Ankara’ya Gidiyor
Başbakan Tatar Çalışma Ziyareti İçin Ankara’ya Gidiyor
Girne Vatan Lions Kulübü Çocukluk Çağı Kanserine Karşı Etkinlik Düzenliyor
Girne Vatan Lions Kulübü Çocukluk Çağı Kanserine Karşı Etkinlik Düzenliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim