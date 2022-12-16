Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergiliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz alan Oktay, Kıbrıs konusuna da değindi.

"Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının savunulması ve KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz." diyen Oktay "Gösterdiğimiz çabalar çerçevesinde son olarak, 11 Kasım’da Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde KKTC, gözlemci üyeliğe kabul edildi." şeklinde konuştu.

Oktay, "Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde gözlemci üye statüsü verilmesi için mücadele eden biziz" ifadelerini de kullandı.