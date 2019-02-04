Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak için bu sabah adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı.
Oktay’ı Ercan Havaalanı'ndan saat 19.00 sıralarında Başbakan Tufan Erhürman ve öteki yetkililer uğurladı.
Fuat Oktay, bu sabah geldiği KKTC’de cenaze töreninin ardından Başbakan Tufan Erhürman’la görüşmüş; Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.
Oktay, Lefkoşa Surlariçi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla da görüşmüştü.