Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC makamları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde süreci takip ettiği kaydedildi.
Oktay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştüğü belirtilen açıklamada, Karpaz açıklarına 19 kilometre mesafede ana kütleden kopmuş bir kirliliğin olduğu belirtildi.
Açıklamada, denizdeki kirliliğinin İHA'larla da havadan takip edildiği aktarıldı.