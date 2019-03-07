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Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik duran, üreten ve satan bir Kıbrıs istiyoruz”

Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik duran, üreten ve satan bir Kıbrıs istiyoruz”

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik duran, üreten ve satan bir Kıbrıs istiyoruz”

TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  kendi ayakları üzerinde dimdik duran, üreten ve ürettiklerini satan bir Kıbrıs istediklerini söyledi.

Oktay, Kıbrıs konusunun Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi Birleşmiş Milletler'in de (BM) gündeminde olduğunu ancak bir türlü çözüme kavuşmadığını belirtti.

Türkiye'nin muhataplarının çözüme yakın olmadığına işaret eden Oktay, "Şöyle düşünün, 'burada birlikte bir şey yapalım diyoruz ama ondan sonra ben diyorum ki sadece benim isteklerim olsun'. Bu birliktelik değil ki. Rum kesiminin Kıbrıs'ta yaptığı bu." dedi.

Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HAKLAR EŞİT”

Oktay, Rum kesiminin Kıbrıs'taki her türlü potansiyele sahip olmak istediğini ve garantöre ihtiyaç duymadan Türkiye'nin kendilerine güvenmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz sana güvendik ama 60'ları yaşadık. Biz tekrar mı 60'ları yaşayalım? Kusura bakmayın böyle bir dünya yok. Biz diyoruz ki Kıbrıs konusunda eşit haklar. Kıbrıs'ta iki kesim vardır, Rum kesimi ve diğer tarafta da Türk hakkı vardır. Bizim tarafta Türkler daha fazla hakka sahip olsun da demiyoruz. Eşit haklara sahip olsun ve Kıbrıs'ta doğan her türlü kaynak eşit şekilde paylaşılıyor olsun. Bu insani bir şey, siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. Avrupa Birliği (AB) boyutu var ise zaten sen yasal olmayan bir şeyi AB'ye bir sorun olarak getirdin. Rum kesimini sen üye olarak getirdin. Halbuki orada Kıbrıs halkı olarak baktığımızda Türk halkı bunun içerisinde yok. Sen geldiğinde Türk halkı orada bütün her şeyiyle AB haklarından faydalanacak mı? Faydalansın diyoruz. Biz sizi tanırız ama sadece sizin sözlerinizle bir yere gidemeyiz. Önce uygulamayı görelim ve garantörlük boyutu mutlaka devam edecek."

"ELEKTRİKLE ALAKALI BENZER BİR ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRIYORUZ"

Türkiye'nin çözüm önerileri konusunda samimi olduğunun altını çizen Oktay, çözüm noktasında yakın görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

Oktay, adanın içme suyu konusunda hiçbir ihtiyacının kalmadığını, elektrikle alakalı benzer bir çözümü araştırdıklarını dile getirdi.

Türkiye'den giden içme suyunun kullanılmayan kısmının tarımda kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DİMDİK DURABİLEN VE ÜRETEN BİR KIBRIS”

"Aslında Kıbrıs'ta şunu istiyoruz, sadece Türkiye'nin yardımları ile ayakta kalan bir Kıbrıs değil, kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen ve üreten bir Kıbrıs olsun. Onun için de sektörel olarak ayıralım. Tarım ve hayvancılık Kıbrıs'ta var. Ama bunların işlenmesi boyutuna da bakabiliriz. Hatta sanayi üretimini de değerlendirebiliriz. Üreten ve ürettiğini satan bir Kıbrıs. Kıbrıs'ın yine tanınmaması kaynaklı bazı dezavantajları var. Bunları da çözebilecek şekilde, bizim kendi temsilciliklerimizin de dışarıda Kıbrıs'ın temsilcisi olabileceği ve orada bir birlikteliğin sağlanabileceği bir ekonomik modele doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yardımları devam ediyor, orada hiçbir sıkıntı olmaz. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemeyiz."

Son Güncelleme: 07.03.2019 15:42
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