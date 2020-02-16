banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Oktay: İkinci bir yarım asrı asla bekleyemeyiz

Başbakan Ersin Tatar,  Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna Lefkoşa'da yemek verdi.

Oktay: İkinci bir yarım asrı asla bekleyemeyiz

Başbakan Ersin Tatar,  Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna Lefkoşa'da yemek verdi.

16 Şubat 2020 Pazar 07:48
Oktay: İkinci bir yarım asrı asla bekleyemeyiz

Başbakan Ersin Tatar'ın,  Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna verdiği yemeğe,  üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

OKTAY

Fuat Oktay gecede yaptığı konuşmada,  Türkiye'de hükümetin, turizm konusunda bir çalışma başlattığını, Türkiye'nin 2023 yılına kadar  turist sayısını 54 milyondan 75 milyona,  turzim gelirini de  65 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine işaret etti ve "Türkiye'ye turist çekme konusunda yapılan  tüm çalışmalara KKTC dahil edilecektir"  dedi.

HİÇBİR KONUDA SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL

Kapalı Maraşın açılması konusunda Oktay,  Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Türkünün geleceği açısından, refahının gelişmesi açısından, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini kaydetti.

Türk tarafının, Maraş'ın bir kısmını,  1974 barış harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gememsine rağmen,  kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldığını belirten Oktay, bir tarafta bir çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü, bu süreçte Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği'ne alındığını,  Kıbrıs'ta çözüm için  Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadığını, diğer tarafta da Maraş'ın çürümeye terk edildiğini söyledi.

Türkiye'nin de Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrının tükendiğini belirte Oktay, "hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" dedi.

Oktay,  "İkinci bir yarım asırı asla bekleyemeyiz" dedi

banner317
YENİ HASTANE

Fuat Oktay yeni hastane konusunda da değerlendirmelerde bulundu.  Türkiyenin çok ciddi bir sağlık sistemine sahipken KKTC'de sağlık hizmetlerinde sorunların olmasının kabul edilecek bir durum olmadığını ifade eden Oktay,  CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan talimatının "sorunu çözün" şeklinde olduğunu ifade etti.

Üreten bir Kuzey Kıbrıs yaratmayı önemsediklerini, KKTC'nin bölgenin Singapur'u olmasının hayal olmadığını belirten Oktay,  ancak herkesin  çabaların bir ucundan tutması gerektiğini ifade etti.

SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI

Kuzey Kıbrıs'ta yakın zamanda seçim dömemine girileceğine işaret eden Oktay, " Türkiye'nin bir seçim malzemesi yapılmaması son derece  önemli" ifadelerini kullandı.

TATAR: YENİ HASTANE BRT'NİN ÜST TARAFINDA

Başbakan Ersin Tatar da,  Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı  yeni hastanenin BRT'nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi.

Tatar,  Kıbrıs Türkü'nün refahının iyileştirilmesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.

banner335
Son Güncelleme: 16.02.2020 10:53
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayErsin Tatar Fuat Oktay Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP KTOEÖS’ü ziyaret edecek
YKP KTOEÖS’ü ziyaret edecek
Mezbahalarda kesilen hayvanlar yarından itibaren kategorisine göre mühürlenecek
Mezbahalarda kesilen hayvanlar yarından itibaren kategorisine göre mühürlenecek
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Şubat tatili yarın sona eriyor
Şubat tatili yarın sona eriyor
Yeni Karpaz Derneği: Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalıdır
Yeni Karpaz Derneği: Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalıdır
Ay Napa’da kafe kurşunlandı... Yaralılar var!
Ay Napa’da kafe kurşunlandı... Yaralılar var!
Hava durumu
Hava durumu
Aşk dolu sevgililer günü Arkın Palm Beach Hotel’de
Aşk dolu sevgililer günü Arkın Palm Beach Hotel’de
Mehmet Erdem aşk şarkılarını Thrones Club’ta söyledi
Mehmet Erdem aşk şarkılarını Thrones Club’ta söyledi
Kapalı Maraş açılımı toplantısı gerçekleştirildi
Kapalı Maraş açılımı toplantısı gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim