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Oktay Feridun hayatını kaybetti

Hukuk camiasının önemli isimlerinde Oktay Feridun'u kaybettik..

Oktay Feridun hayatını kaybetti

Hukuk camiasının önemli isimlerinde Oktay Feridun'u kaybettik..

29 Eylül 2019 Pazar 12:30
Oktay Feridun hayatını kaybetti

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli hukuk insanlarından biri olan duayen hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti. Oktay Feridun’un vefat haberini Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı duyurdu. Esendağlı, ailesine ve hukuk camiasına baş sağlığı diledi.  

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın açıklamasında:

En kıdemli meslektaşımız, duayen hukukçu Oktay Feridun’u kaybettik maalesef. Çok çok üzgünüm. Hepimize ama özellikle genç meslektaşlara gösterdiği yakın ilgisi, güler yüzü, nezaketi ve hudutsuz derin hukuk bilgisi ile her zaman bize ışık tutacak. Tüm ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim...

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Oktay Feridun Kimdir?

1923 yılında Poli’de doğdu. 1935-1941 yılları arsanda Lefkoşa Türk Lisesinde eğitim gördükten sonra Gemi Konağı ve Lefke’de öğretmen muavinliği yaptı. 1945 yılında Londra Lincoln’s Inn of Court’da avukatlık eğitimine başladı.

1948 yılında Kıbrıs’a döndü.

Önce avukatlık ardından kaza hâkimliği görevlerini yaptı. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcılığına atanmıştır.

6 Aralık 1983’de oluşan Kurucu Mecliste milletvekilliği ve İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yaptı. 8 Temmuz 1985 tarihinde milletvekilliği görevi sona ermiştir.

Anahtar Kelimeler:
Oktay Feridun
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