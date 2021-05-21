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Oktay, Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi.

21 Mayıs 2021 Cuma 22:15
Oktay, Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi.

Oktay’ı, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ersan Saner, Türkye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri karşıladı.

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Havalimanında toplanan kalabalığı da selamlayan Oktay, daha sonra Başbakan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile birlikte Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T'nin büyük ortağı ve Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı da inceleme sırasında hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne katılacak.  Ardından saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek olan Oktay, saat 18.00’de de Gazimağusa’da Türkiye-KKTC Gençlik Buluşmasına katılacak.  Oktay yarın akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 23:22
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