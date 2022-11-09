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Oktay: “Bu mühür vurulacaktır”

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:36
Oktay: “Bu mühür vurulacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’nin yapılacağı alanı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, proje ile ilgili sunum da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve TC ile KKTC’den bazı bürokratlar, bugün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında yetkililer, düzenlenen bilgilendirme etkinliğine de katıldı.

Oktay: “Bu mühür vurulacaktır”

Proje ile ilgili sunumun ardından konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’ni “egemen ve iki eşit devlet siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali” ve “bugün ve yarına dair bir mühür” olarak niteledi.

Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün vuracağı bu mührün biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar yanında olacağız ve bu mühür vurulacaktır” dedi.

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