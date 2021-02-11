Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “5+1 yeni fikirlerin konuşulacağı bir vizyon toplantısı olacaktır. Bundan sonra federasyon görüşmes yoktur. Maraş da artık pazarlık konusu değildir” dedi.

Oktay, her anlamda altyapısını tamamlamış ve onun üzerine de kendi ayakları üzerinde durabilecek bir üst yapıyı kurabilen, dinamik özel sektörüyle üreten, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC görmek istediklerini söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşen, yarın da Başbakan Ersan Saner ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak olan Oktay, BRT’deki özel yayında soruları yanıtladı.

“ARTIK FEDERASYON DEĞİL, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GÖRÜŞÜRÜZ”

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tavrının net olduğunu ve bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediğini belirten Fuat Oktay, “Duruşumuz nettir. Bundan sonra federasyon görüşmesi yoktur. Mart’ın ikinci yarısında yapılacak 5+1 toplantısı, bir vizyon toplantısıdır. Şimdi yeni şeyler konuşmak gerekir. İki ayrı devleti konuşabiliriz artık.” Dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ada’da iki devlet olduğunu ve bundan sonraki görüşmelerde iki devletin kendileri konuşarak, iki eşit devlet ve toplum temelinde müzakerelerin yapılabileceğini vurguladı.

Oktay, “Samimi olarak bir çözüm arayışımız var. Ancak ucu açık bir sürece artık bizim de Kıbrıs Türkünün de tahammülü kalmadı. Türkiye’ye işgalci diyenler, işgalci görmek istiyorsa aynaya baksınlar. Kıbrıs Türkü burada ev sahibidir. 1571’ten bugüne kadar Türkiye Ada’da varlığını sürdürdü. Asıl işgalci onlardır” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’de yapılan hidrokarbon aramalarına da değinen Oktay, Ada’da var olan kaynakların eşit paylaşımı ve kullanımı sağlanması halinde barışı getirebileceğini ifade etti.

“DIŞ FAKTÖRLER SÜRECİ ZORLAŞTIRIR”

“Bizim arzu ettiğimiz şey, samimi olarak söylüyoruz, iki komşu vardır Türkiye ve Yunaistan’dır. Burada da Rumlar ve Kıbrıslı Türkler. Bir araya geldiklerinde rahatlıkla aralarındaki sorunları çözebilirler” diyen Oktay, dışarıdan faktörlerin dahil olmasının bu sürece katkı sağlamadığını, zorlaştırdığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Özellikle son zamalarda gerek ABD’si, gerek Rusya’sı, gerek Fransa’sı burada askeri eğitim ve işbirliğ adı altında bir takım anlaşmaları gitmeleri Rum kesimiyle, bizim çok yakinen takip ettiğimiz konulardır. AB’nin yaptığı hataların bu ülkeler tarafından yapılmamasını arzu ederiz” ifadelerini kullandı.

“MARAŞ AÇILIMI SÜRECEK. MARAŞ ARTIK PAZARLIK KONUSU DEĞİL”

Maraş konusunaki, soya karşılık Fuat Oktay, Maraş’ın açılmasının iyi niyetli bir açılım olduğunu söyledi ve “buranın sahibi biziz, KKTC’dir”dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maraş harabe olarak tutulamaz. Maraş tekrar Kıbrıs’ın, bölgenin incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun.”

“ALT YAPISINI TAMAMLAYAN, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLEN ‘YENİ KKTC’”

Ziyareti sırasında kapsamlı çalışmalar yapacaklarını anlatan Oktay, ‘Yeni KKTC’ ifadesine de açıklık getirdi. Oktay, “Bizim yeni KKTC diye eifade ettiğmiz şey, her anlamda altyapısını tamamlamış ve onun üzerine de kendi ayakları üzerinde durabilecek bir üst yapıyı kurabilen, dinamik özel sektörüyle üreten, dünya ile rekabet edebilen ve her bir vatandaşının, gencinin gururla, özgüvenle ‘ben buradayım’ diyebileceği bir KKTC görmek . Bütün arzumuz budur” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırılacağını kaydeden Oktay, ziyareti sırasında ayrıca turizmde salgın sonrası dönemin, eğitim sektörünün, belediyeler arası proje bazlı işbirliklerinin ve reel sektörü de içerecek şekilde mali protokolün ele alınacağını belirtti.

“HEM ANA AKSLAR, HEM KÖY YOLLARININ YAPILACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

“Artık sektÖr sektör kKuzey Kıbrıs’ı kalkındırmaya başlayalım. Yapılan anlaşmaların fiilen hayat geçtiğini görebileceğimiz bir yapı kuralım istedik” diyen Oktay, “Bu ziyartte odak noktalarından bir tanesi ulaştırma ve altyapıdır. Artık fiilen hem köy yollarının hem ana aksların yapılacağı yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ SALGIN DÖNEMİNDE DAHA İYİ ANLAŞILDI”

KKTC’de dijital dönüşümü hızlandırmak için de çalışmalar yapılacağını anlatan Oktay, salgınla birlikte dijital dönüşümün öneminin daha da iyi anlaşıldığını vurguladı. Türkiyede son yıllarda ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini bildiren Oktay şu ifadeleri kullandı:

“Artık tüm kamudaki hizmetleri dijital ortama taşımış durumdayız. Artık gerekmeyen yerlerden insan faktörünü çekelim, artık bürokrsiyi azaltalım istiyoruz. Bu kolaylığı Kıbrıs’taki kardeşlerimize, KKTC’ye de yansıtalım istedik. Yarın yine yapacağımız anlaşmalardan biri de bu alanda olacak.”

“SİYASİ İSTİKRAR OLMAZSA OLMAZ”

Projelerin hayat geçirilmesi konusunda “Siyasi istikrar bu işin olmazsa olmazı. Yani her yıl hükümetlerin değiştiği, her geldiğinizde muhatapların değiştiği bir yapıda, sadece Kıbrıs için değil dünyada da böyle, orta ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi biraz daha zordur” diyen OKtay farklı siyasi partiler ya da görüşler de olsa, projelere odaklanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye olarak biz gelişmiş bir Kıbrıs’ı, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC’yi görmek istiyoruz diyen Oktay “Siyasi farklılıklar olması normaldir. Bu Türkiye’de de vardır dünyada da vardır. Bu bir zenginliktir. Ama bu projelere, Kıbrısı geliştirecek, adaya çekilecek yatırımlarla ilgiki konular olduğunda oraya yansımaması gerekir. Orada birlik ve beraberlik ruhunun oluşması gerekli. Medayaya da sesleniyorum. Bu bilincin oluşturulması önemli. Her gün seçimin konuşulması değil, reel sektörün, üretimin, yatırımın projelerie odaklıanılan bir Kıbrıs’ın geleceği açısından çok daha önemli diye düşünüyoruz. KKTC’nin pozitif bir gündeme ihtiyacı var. İçeride farklı görüşler olsa bile dışa dönüldüğünde tek, yek vücut durabilecek bir Kıbrıs heyeti içeriye çok daha pozitif şekilde yansıyacaktır Kıbrısın gelişmesiyle ilgili. Daha uzun vadeli hükümetlerin olduğu, Meclisin daha sağlıklı çalıştığı bir yapıyı da görmek isteriz.” Şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE GELEN AŞILARI İLETMEYE BAŞLADIK, DEVAMI GELECEKTİR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 ile mücadele ve aşı konularına da değindi.

KKTC ile ilgili en başından bu yana ‘hiç kimseye muhtaç etmeyiz’ dediklerini hatırlatan Oktay, “Aşılama olayı geldiği zaman da Türkiye’deki aşılama hangi aşaöada gidiyorsa bu KKTC’ye de yansıtılacaktır dedik. Türkiyeye gelen aşıları buraya da iletmeye başladık. Bunun devamı da gelecetir. Kimsenin bir endişeye kapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. KKTC’yi asla yalnız bırakmayız.” şeklinde konuştu.