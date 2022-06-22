Oktay, 23-25 Haziran’da KKTC'de temaslarda bulunacak

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek ve ortak basın açıklaması yapacak

Oktay, Cumhuriyet Meclisi Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23-25 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, Oktay, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye’den KKTC'ye hareket edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ve daha sonra ortak basın açıklaması düzenlenecek. Fuat Oktay ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'na katılacak Fuat Oktay, ziyaret çerçevesinde, KKTC Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na da iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşacak.

Ziyaret kapsamında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunacak Oktay, ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirecek. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.