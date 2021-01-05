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Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, Radyo Güven’de yayınlanan Taner Gönül’ün sunduğu “Gündem Özel” programına konuk oldu..

05 Ocak 2021 Salı 14:00
Öksüzoğlu: Ekonomiye katkı için kadın istihdamına da yer verilmeli
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İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, koronavirüs salgınının ülkeyi ekonomik, sağlık ve psikolojik yönden çok etkilediğini ifade ederek, bu salgının aşıyla sona ermesini diledi. Öksüzoğlu, Koronavirüs salgınıyla birçok ülkenin boğuştuğunu ve diğer ülkelere kıyaslandığında KKTC’nin iyi noktada olduğunu belirtti.

Öksüzoğlu, Türkiye’den KKTC’ye aşının gelmesiyle birlikte ilk etapta İstatistik Kurumu’nun 2020 yıl sonu itibarıyla yaptığı çalışmada belirlenen, 382 bin 836 nüfus içerisinde 60 yaş üzeri nüfustan 51 bin 799 kişinin aşılanabileceğini ifade etti.

Hükümetin Koronavirüs salgınını çok iyi yönettiğini, sağlık çalışanlarının da bu salgın sürecinde büyük bir özveri ile çalıştığını söyleyen Öksüzoğlu, bu süreçte sağlık çalışanları yanında tüm katkı koyan birimleri de tebrik etti.

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Salgın sürecinde ülkenin işsizlik yönünden de etkilendiğine işaret eden Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun Aralık sonu itibarıyla verilerine göre, 2019 yılındaki yüzde 6,3 olan işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 10,1 olduğunu söyledi. Bunun da işsiz sayısının 9 bin 317’lerden, 14 bin 950’ye çıktığına işaret eden Öksüzoğlu, en önemlisi özellikle genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 19,4’lerden yüzde 29,3’lere kadar ciddi şekilde artış gösterdiğini kaydetti.

Ülkede kadın istihdam rakamlarının da çok düşük olduğuna dikkat çeken Öksüzoğlu, “Kadın işlemiyorsa, atıl kalıyorsa, ekonomiye de katkısı olmuyor” dedi. KKTC’de kadın istihdamı oranının yüzde 33,3 erkeğin ise yüzde 57 olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Bu durum da bize kadın iş gücünün kullanılmadığını gösteriyor. Erkeklerin yüzde 9’u, kadınların ise yüzde 12’si işsiz durumda bulunuyor. Kadın istihdamına yer verilmeli ki ekonomiye de katkı sağlansın” şeklinde ifade etti.

Öksüzoğlu, programda ayrıca, Tüketici Fiyatları Endeksi rakamlarının bir aydan bir sonraki aya göre değişim oranlarına göre belirlendiğini kaydederek, şu an için Temmuz ayından başlayarak Kasım ayına kadar olan 5 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 10,17 olduğunu belirtti.

Öksüzoğlu, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete de gösterge olduğunu ifade ederek, doğru rakamlara İstatistik Kurumu’nun web sayfasından ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türel öksüzoğluKadın Istihdamı
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