Öksüz: Üreticiye köstek değil, destek olsunlar

1998 yılından bu yana Lefke bölgesinde narenciye üretimi ile uğraşan üretici Sayın Hasan Öksüz gerek narenciye sektöründe, gerek ise geniş çaplı üretimde sıkıntıları dile getirdi.

Sayın Öksüz, yıllardan beridir narenciye üretim sektöründesiniz. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz?

Ceynur Hanım, bu sektörde en büyük sıkıntı, çalışan eleman bulamıyoruz. Geçmiş zamanlarda Türkiye’den işçi getirip çalıştırıyorduk. Ancak, oradaki şartlar düzelince artık Türkiye’den işçi getiremez olduk. Onlara burada gelip portakal bahçelerinde çalışmak ve gündelik almak cazip gelmiyor. Hal böyle olunca da biz üreticiler üçüncü ülkelerden işçi getirmeye başladık (Pakistan, Bangladeş, Hindistan). Ancak, bu yıl bu ülkelerden gelen işçiler ile de sorun yaşamaya başladık. Bu işçiler buradan ödendiklerini döviz yapıp ailelerine gönderiyorlardı. Ancak dövizin yükselmesi ile neredeyse burada çalışmak için geçerli bir avantajları kalmadı. Dolayısı ile, elimizdeki mevcut işçilerle işi döndürmeye çalışıyoruz. Bu en temel sıkıntımız olmakla birlikte, bir başka sıkıntımız ise, üçüncü ülkelerden getirdiğimiz işçilerin bize mal oluş bedeli bir asgari ücreti aşmaktadır. Bu durum ürettiğimiz mallara yansır. Ayrıca sosyal sigorta yatırımları da günün şartlarına göre çok fazladır. Bütün bunlara ilaveten gübre ve ilaçlama fiyatları da neredeyse uçmuş durumdadır. İşte tüm bu sıkıntılar üretilen malın ederine yansımaktadır. Vatandaşın pahalı mal almak durumunda kalmasının temel sebepleri bunlardır. Bir diğer sıkıntı ise, devletin bir “Hal Yasasının” olmamasıdır. On yıldır bu yasa üzerinde çalışmalarına rağmen ortada hiçbir netice yoktur. Bu durum da piyasadaki meyve ve sebze fiyatlarının yüksek olmasına neden olmaktadır. İç piyasanın kesinlikle devlet kontrolünde olması şarttır.

Devletin siz üreticilere katkısı var mı? Bu katkı yeterli geliyor mu?

Devletin doğrudan gelir desteği katkısı vardır. Ayrıca, narenciyede mazot katkısı da almaktayız. Fakat, bu yapılan katkılar yeterli mi diye sorarsanız “akmazsa damlar” diyebilirim.

Bir narenciye üreticisi olarak devletten beklentileriniz nelerdir?

Öncelikle fiyat konusunda takip ve denetleme yapılması gerekmektedir. İhtiyacımız olan alt yapılarda (kuyu kazma, hortum, ana boru gibi) yardım fonları oluşturulmalıdır. Üreticiye köstek değil, destek olsun. İş yapan ile iş yapmayanı ayni kefeye koyup da eşit muamele yapmasın. İş müracaatlarımızda devlet dairelerinde işlerin seri bir şekilde akmasına olanak sağlansın. Kaçak işçi çalıştıranlar için sıkı bir denetim yapılsın. Sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarında indirime gidilsin. Böylelikle kaçak işçi çalıştırmanın da önüne geçilebilir. Açmış olduğu hibe programları yeterli gelmemekle birlikte adil bir dağıtım da yapılmıyor. İş yapanları iyice araştırıp, tespit etmeli ve hibe programlarını adilane bir şekilde dağıtmalıdır. Başbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak meyve-sebze fiyatlarında ucuzlama olacak demişti.

Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Zor ucuzlar. Çünkü girdi fiyatları çok yüksek. Bu fiyatların aşağıya çekilmesi için hükümet edenlerin üretim için ciddi anlamda sürdürülebilir bir politika uygulamaları gerekmektedir. Mevcut şartlarda ucuzlama söz konusu değildir.

CEYNUR PEHLİVAN