Okkü İle Hak-sen Arasında Protokol Anlaşması İmzalandı

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) arasında protokol anlaşması imzalandı.

Sendika basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşmenin amacı," toplumda eğitim değer yargılarını yükseltmek, üretkenliği sağlamak ve toplumu doğru bir bakış açısı ile her konuda yönlendirmek".

İmza töreninde, OKKÜ Rektör Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan ve HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, konuşma yaptı.



HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, üniversitelerin toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu , üniversiteler aracılığıyla topluma sağlanan faydanın önem taşıdığını belirtti.OKKÜ Rektör Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan’ın da HAK-SEN ile eğitim protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği kaydedildi.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI