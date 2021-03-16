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Okan Erdemsiz daha fazla dayanamadı

LAÜ yönetimine atanması tartışma yaratan Okan Erdemsiz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

16 Mart 2021 Salı 10:44
Okan Erdemsiz daha fazla dayanamadı
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“LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden affımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.” diyen Erdemsiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

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“Kamuoyuna açıklama,

Ben YDP kurucu üyelerindenim. Amacım ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu çerçevede şahsi hiçbir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bugüne kadarki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden Sn Genel Başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof.Dr.Erhan Arıklı beni LAÜ Mütevelli heyetine Üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu atama beni ve ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi, Sn Genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta ailem, Sn Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden affımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.”

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Anahtar Kelimeler:
Okan Erdemsiz
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