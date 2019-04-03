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Oğuzhan Hasipoğlu’ndan Rum Yönetimi’ne Tepki

“LARNAKA HAVAALANI’NDA YAŞANAN İNSANLIK AYIPLARI LUTE’LA GÖRÜŞMEDE BM GÜNDEMİNE GETİRİLMELİ”

Oğuzhan Hasipoğlu’ndan Rum Yönetimi’ne Tepki

“LARNAKA HAVAALANI’NDA YAŞANAN İNSANLIK AYIPLARI LUTE’LA GÖRÜŞMEDE BM GÜNDEMİNE GETİRİLMELİ”

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:49
Oğuzhan Hasipoğlu’ndan Rum Yönetimi’ne Tepki

“LARNAKA HAVAALANI’NDA YAŞANAN İNSANLIK AYIPLARI LUTE’LA GÖRÜŞMEDE BM GÜNDEMİNE GETİRİLMELİ”

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Yönetimi’nin Larnaka’dan gelip KKTC’ye geçmek isteyen Ukraynalı 3 sporcuyu engelleyerek geri göndermesini eleştirdi.

Hasipoğlu, parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Model Planör Yarışması için KKTC’ye gelmek isteyen 3 Ukraynalı sporcunun engellendiğini ve ülkelerine geri gönderildiklerini belirterek, benzer olayların çok yaşandığını kaydetti ve geçmişte yaşananlardan örnekler verdi.

 “Kıbrıs Müzakerelerinde hep güven arttırıcı önlemlerden bahsedilir. Bir şeyi arttırmak için önce güvenin olması gerekir ki daha sonra arttırılması yönüne gidilebilsin. Kıbrıs sorununda Rum tarafının bize güveni olmadı, olmayacaktır” diyen Hasipoğlu, spor ve kültürel alanda ambargo uygulayan Rum tarafının göstermelik şekilde müzakere masasında federasyon görüşmek istemesinin çelişkisini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adaya geleceğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinde Larnaka Havaalanı’nda yaşanan bu insanlık ayıplarının BM gündemine getirilmesini istedi.

Hasipoğlu, KKTC’ye göçmen olarak gelip yerleşen KKTC vatandaşlarının sınırdan neden güneye geçemediklerinin de sorgulanması gerektiğini kaydetti.

UBP Milletvekili Hasipoğlu, tüm bu uygulamalardan Rum tarafının yegane korkusunun KKTC’nin uluslararası anlamda statüsünün yükselmesi olduğunu belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi.

(GÜL/HA)

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