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Oğuzhan Hasipoğlu: “Maraş’ı adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanıdır”

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ı kapalı tutma değil tüm adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanı olduğunu belirtti.

Oğuzhan Hasipoğlu: “Maraş’ı adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanıdır”

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ı kapalı tutma değil tüm adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanı olduğunu belirtti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:39
Oğuzhan Hasipoğlu: “Maraş’ı adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanıdır”

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ı kapalı tutma değil tüm adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanı olduğunu belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Kıbrıslı Rumların halen yönetmedikleri İlçelere belediye başkanlarını seçmeye devam ettiklerine işaret ederek, “ Kıbrıslı Rumlar yönetmedikleri İlçelerimize belediye başkanlarını seçmeye devam ediyorlar.Kıbrıs Rum tarafı sözde Maraş Belediye Başkanını Seçti. Aleksis Galanos'un vefatı nedeniyle yapılan ara seçimi 25 Ağustos 2019 tarihinde Simos İoannou kazandı.Katılım oranına baktığımız zaman Kıbrıslı Rumların da artık bu hayali seçime ilgi göstermediklerini anlıyoruz” dedi.

Hasipoğlu, “Sözde Mağusa Rum belediye seçimlerine katılım %30'da kalmış, kayıtlı ‘Mağusalı’ seçmenlerin %70'i sandığa gitmemiştir. 31.500 civarında kayıtlı seçmenden topu topu 9587'si gitmiş sandığa” ifadelerini kullandı. 

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Kapalı Maraş’ı hayalet şehir haline getiren ve bunca yıldır tüm çözüm planlarına ‘Hayır’ diyenin Rum tarafı olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, hayalet şehre seçilen Belediye Başkanı’nın hayal olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş'ın, Kıbrıs Türk tarafının önemli adımlarından olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, şöyle devam etti:

"Rumlar Maraş için belediye başkanı seçeceklerine, gelsinler Taşınmaz Mal Komisyonuna ve KKTC makamlarına başvursunlar. Eğer yasal olarak hakları var ise, diğer yabancı yatırımcılardan farklı bir muameleye tutulmaksızın başvurularını değerlendiririz. 

Lakin 25 Ağustos’ta seçtikleri hayali belediye başkanları bunu yapamaz. Artık gerçeklerler yüzleşsinler ve kendi yönetimlerinin kendilerini yıllarca oyalayarak kandırıldıklarının farkına varsınlar. Kapalı Maraş’ı artık kapsamlı çözümün bir parçası gibi değerlendirmek gibi bir lüksümüz yoktur. Bu yüzden değil midir ki burası yıllarca kapalı kaldı . Artık Maraş'ı tüm adanın menfaatine olacak şekilde kapalı tutma değil, kazandırma zamanıdır”.
 

Son Güncelleme: 26.08.2019 18:07
Anahtar Kelimeler:
MaraşOğuzhan Hasipoğlu
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