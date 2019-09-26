banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102390
ALTIN
275.486
DOLAR
5.6673
STERLİN
7.0072
EURO
6.2134
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Yeşilyurt'ta trafik kazası...
İKİ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
MAĞUSA'DA ATEŞLİ GECE!
banner307

Oğuzhan Hasipoğlu'dan Abdullah Paşa Vakfı açıklaması

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Abdullah Paşa Vakfı'nın 1933 yılında kapandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 

Oğuzhan Hasipoğlu'dan Abdullah Paşa Vakfı açıklaması

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Abdullah Paşa Vakfı'nın 1933 yılında kapandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 

26 Eylül 2019 Perşembe 04:46
Oğuzhan Hasipoğlu'dan Abdullah Paşa Vakfı açıklaması

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Abdullah Paşa Vakfı'nın 1933 yılında kapandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 

"Gerek mevcut yasamıza göre, gerekse Ahkam”ul Evkaf kurallarına göre bir vakıf bir Mahkeme kararı ile kurulur ve kapanır" diyen Hasipoğlu, "Bazı gazetelerde çıkan haberlerde zamanın Vakıf Müdürü Abdullah Paşa kapandı diye bir mektup yazmışsa, bu vakıf kapanmış mı olur?. Tabi ki “Hayır”. ifadesini kullandı.

Hasipoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mütevelli veya mütevellilere bir ödeme yapılmış ise, bu ödemenin kira için yapıldığı aşikardır. 15.10.1938 tarihli yazıda vakfın evladlarına yapılan ödemelerden bahsedilmektedir.  Elimizde Abdullah Paşa Vakfı'na ait bir çok tapu belgesi vardır ki, 1938 yılından çok önce, 1910”lu yıllardan başlamak üzere, Abdullah Paşa adından, gerek satış, gerek bağış yolu ile mülkiyet Kıbrıs Rum şahıslarına devir edilmiştir. Devir tarihinde herhangi bir ödeme yoktur. Bu devirler tamamen yasa dışıdır. Bu durumda 1938 yılında yapılan ödemeler ancak kiradan ibarettir. Aksi düşünülemez, Eger Abdullah Pasa Vakfı ortadan kalkmış olsaydı; 1960 yılına kadar neden İngiliz yönetimi kira ödemeye devam etti? 1963 yılına kadar, neden Kıbrıs Cumhuriyeti kira ödemeye devam etti? Eğer Abdullah Paşa Vakfı gerçekten 1933 yılında tahvil edilerek kapanmış ise  neden Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 23 Haziran 2007 tarihinde 23 kişiyi Abdullah Pasa vakıf evladı olarak tescil etti?"

banner317
"Herseyden once, bu vakfın ne tür bir vakıf olduğunu iyi değerlendirmek gerekir" diyen Hasipoğlu, Abdullah Paşa Vakfı'nın sadece aşar gelirlerinden ibaret bir vakıf olmadığını ve aşarın, bu vakfın gelir kalemlerinden sadece bir tanesi olduğunu belirtti.

Gelir çeşitlerinden birinin ortadan kalkmasıyla bir vakıf tüzel kişiliğinin yok olmayacağını kaydeden Hasipoğlu, "Hatta bütün akarları elden çıkmış olsa bile vakfiyesi ve hayrâtı ayakta dururken o vakfın yokolduğu ne söylenebilir ve ne de iddia edilebilir. Esasen bir bütün olarak düşündüğümüzde tüzel kişilik olarak vakıflar, hiçbir zaman ortadan kalkmaz." dedi.

Bir vakfın değişik statüde malları olabileceğini söyleyen UBP milletvekili Hasipoğlu, sadece bu türlerden birine bakarak, vakfın tamamının aynı statüde olduğunun iddia edilemeyeceğini bildirdi.  Hasipoğlu,  "Tasarruf hakkı ve aşar gelirlerinin tahsili konusundaki yetkisine ilaveten Karpaz mukataası dâhilinde bulunan taşınmazların mülkiyeti de Abdullah Paşa Vakfı’na aittir. Gerçek durumun böyle olduğunu, gerek Osmanlı yönetimi döneminde ve gerekse İngiliz İdaresi zamanında Abdullah Paşa Vakfı adına düzenlenen ve bugün elimizde bulunan yüzlerce tapu tasarruf koçanları göstermektedir." ifadesini kullandı. 

"Bu tespit, vakıf hukukunun, dönemden döneme, milletten millete değişmeyen en temel ve evrensel bir kuralıdır." diyen Hasipoğlu, yasal düzenleme, yargı ve idari herhangi bir karar olmadan, sadece vakıf yöneticisinin/ yöneticilerinin  mütalaaları ile Abdullah Paşa Vakfı’nın yok sayılmasının hukuki dayanağı ve geçerliliği olamayacağını kaydertti. 

Son Güncelleme: 26.09.2019 08:54
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Paşa VakfıOğuzhan Hasipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim