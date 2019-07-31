Oğuz’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı: “çetin Mücadelenin Önemli Bir Dönüm Noktası”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Kıbrıs Türk halkı yüzyıllardır adada yaşanan her türlü baskıya, haksızlığa ve acılara karşı mücadele ederek, direnmiştir. Toplumsal birliktelikle adadaki varlığını ve kimliğini korumayı başarmıştır. Halkımız, bugün güven ve huzur içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır.” dedi.



Oğuz, halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere en derin sevgi ve saygılarını sundu.(GÖZ/GÜL)