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Oğuz, Avcılık Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü’nün son şeklinin en kısa sürede değerlendirilerek, tüzüğün yasallaşması ile ilgili gerekli sürecin başlatılacağını açıkladı.

Oğuz, Avcılık Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü’nün son şeklinin en kısa sürede değerlendirilerek, tüzüğün yasallaşması ile ilgili gerekli sürecin başlatılacağını açıkladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:37
Oğuz, Avcılık Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü’nün son şeklinin en kısa sürede değerlendirilerek, tüzüğün yasallaşması ile ilgili gerekli sürecin başlatılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve bazı federasyon üyelerini kabul etti.
KESER SORUNLARI AKTARDI
Federasyon başkanı Keser, federasyon yönetiminde 2,5 yıldır bulunduklarını ve bu süre zarfında sorunlarına halen çözüm bulunmadığını söyledi. Keser, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynakları Tüzüğü’nün son durumu hakkında bilgi isteyerek, balon balıkları ile mücadele ve fare zehirleri konularında yaşadıkları sıkıntıları aktardı. 
OĞUZ:  “FAALİYETLERİNİZE İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE KATKI KOYMAYA HAZIRIZ”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, tüm federasyon, birlik ve derneklerle işbirliği içinde olacaklarını söyleyerek, “Siz, amatör olarak yaptığınız bu faaliyetlerle hem farkındalık yaratıyor hem de bazı sektörlerin gelişmesine öncülük ediyorsunuz. Balon balıkları gibi zararlı balıklarla mücadele ederken, aynı zamanda denizdeki diğer varlıkları da korumuş oluyorsunuz” dedi.
Oğuz, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü’nün son şeklinin en kısa sürede değerlendirilmesinin ardından bunu federasyonla paylaşacaklarını belirterek, tüzüğün yasallaşması ile ilgili gerekli süreci de başlatacaklarını kaydetti. 

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Balon balıkları ile ilgili teşviklerin yayınlandığını anımsatan Oğuz, avcılık federasyonunun faaliyetlerine de bakanlığın imkanları çerçevesinde katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.
“FARE ZEHİRİ İLE MÜCADELEYİ İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEĞİZ”
Fare zehri konusunun, tüm tarım kesimi ve genelde ülkenin sorunu olduğunu dile getiren Oğuz, “Sektöre zarar veriyor, üretime darbe vuruyor. Bununla ilgili çalışmayı hem tarımcılarla hem harup birlikleriyle hem kırsal yerlerde muhtarlar vasıtasıyla ve sizin gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz” diye konuştu.
Ziyamet köyünde başıboş köpeklerin hayvan ağıllarına girerek, uğratmış olduğu zararlar konusuna da değinen Bakan Oğuz, “Başıboş köpekler hem ekonomik hem sosyal açıdan zarar veriyor. Burada da sorun avcılar olarak gösteriliyor. Çevre amaçlı amatör olarak yapılan bir spora karşı böyle bir algı yaratılması güzel değil. Bu algıyı kaldırmak için sizinle çalışma arzusu içindeyiz ”dedi.
Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bu tarz zararların karşılanması yönünde bir kalemi bulunmadığını ifade ederek, avcılar tarafından “katledilen” veya doğaya bırakılan başıboş köpeklerin sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.
(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI
 

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