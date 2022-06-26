banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”
 "İki helikopter hazır vaziyette bekliyor"
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Kiralık araba şirketinden nakit para...
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
11 yaşındaki çocuk yaralandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Boğaztepe ve Multuyaka’dan 25 kuzu çalınmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Kuzu hırsızları yakalandı
banner404

Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”

26 Haziran 2022 Pazar 12:30
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”

" Karadan soğutma, gözlem ve müdahale bir hafta veya 10 gün devam edecek"

 "İki helikopter hazır vaziyette bekliyor"

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini,  karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

 TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün gecenin riskli geçtiğini,  rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde  müdahalelerine devam ettiğini kaydetti.

banner341
 İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye  devam edeceğini belirtti.

 -İki helikopter hazır vaziyette bekliyor

 Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile  yangın aparatı takılan  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi  durumunda müdahale için  hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

 Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “Tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

 Oğuz , böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu

banner360
Son Güncelleme: 26.06.2022 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Boğaztepe ve Multuyaka’dan 25 kuzu çalınmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Boğaztepe ve Multuyaka’dan 25 kuzu çalınmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Bize az biledir, daha dün geceye kadar süren 4 günlük yangının üzerine sorumsuzluğa bakınız!
Bize az biledir, daha dün geceye kadar süren 4 günlük yangının üzerine sorumsuzluğa bakınız!
Üstel: “Yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için anavatanımızdan mutlu bir haber daha geldi”
Üstel: “Yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için anavatanımızdan mutlu bir haber daha geldi”
Tatar: “Rehavete kapılmadan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edilecek”
Tatar: “Rehavete kapılmadan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edilecek”
Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”
Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”
2 ani ölüm
2 ani ölüm
Oktay: KKTC’ye 1 milyon fidanla destek veriyoruz
Oktay: KKTC’ye 1 milyon fidanla destek veriyoruz

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim