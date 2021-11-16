banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner404

Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği heyetini kabul etti

16 Kasım 2021 Salı 17:00
Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Uzunköprü Master Veteranlar Derneği Başkanı Veli Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC’ye uygulanan ambargolara değinildi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KKTC’ne uygulanan ambargolara değindi.

Özellikle spor ambargosundan dolayı yetenekli gençlerin, uluslararası alanda yarışlara katılamadığına dikkat çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bir kez daha uluslararası camiayı bu haksızlığa son vermeye çağırdı. “Spor evrenseldir. Dostluktur, kardeşliktir, barıştır. Ambargolardan vazgeçilmeli” dedi.

banner341
YILDIRIM

Uzunköprü Master Veteranlar Derneği Başkanı Veli Yıldırım ise konuşmasında, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlik programında yer aldıklarına işaret ederken, spor camiası olarak dünyaya mesaj vermek istediklerinin altını çizdi.

Yıldırım, Kıbrıs Türk halkına ve gençlerine uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda heyet, günün anısına Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi sundu.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 19:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “Ercan’da Cuma’ya kadar yolcu girişini rahatlatacak düzenlemeler yapılacak”
Pilli: “Ercan’da Cuma’ya kadar yolcu girişini rahatlatacak düzenlemeler yapılacak”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası “Orta Vadeli Program Önerisi” taslağını tanıtacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası “Orta Vadeli Program Önerisi” taslağını tanıtacak
DAÜ KENT-AG “Şömineli Ev” hakkında açıklama yaptı
DAÜ KENT-AG “Şömineli Ev” hakkında açıklama yaptı
“Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyum DAÜ’de başladı
“Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyum DAÜ’de başladı
Sennaroğlu, Erdem’i kabul etti
Sennaroğlu, Erdem’i kabul etti
Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti
Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti
Özyiğit: “Kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”
Özyiğit: “Kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”
“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” konferansı
“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” konferansı
Diyabetin kontrolünde aktivetelere dikkat çekmek için koşu ve yürüyüş düzenleniyor
Diyabetin kontrolünde aktivetelere dikkat çekmek için koşu ve yürüyüş düzenleniyor
Tatar: “Biz yolumuza bakacağız. Yolumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile olan yoldur”
Tatar: “Biz yolumuza bakacağız. Yolumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile olan yoldur”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim