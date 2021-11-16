Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Uzunköprü Master Veteranlar Derneği Başkanı Veli Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC’ye uygulanan ambargolara değinildi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KKTC’ne uygulanan ambargolara değindi.

Özellikle spor ambargosundan dolayı yetenekli gençlerin, uluslararası alanda yarışlara katılamadığına dikkat çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bir kez daha uluslararası camiayı bu haksızlığa son vermeye çağırdı. “Spor evrenseldir. Dostluktur, kardeşliktir, barıştır. Ambargolardan vazgeçilmeli” dedi.

YILDIRIM

Uzunköprü Master Veteranlar Derneği Başkanı Veli Yıldırım ise konuşmasında, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlik programında yer aldıklarına işaret ederken, spor camiası olarak dünyaya mesaj vermek istediklerinin altını çizdi.

Yıldırım, Kıbrıs Türk halkına ve gençlerine uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda heyet, günün anısına Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi sundu.