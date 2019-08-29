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Oğuz: “Üretici toprağından kopmasın istiyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesindeki üreticilerin üretimden kopmamalarını ve topraklarına sahip çıkmalarını istediklerini, bu çerçevede bakanlık tarafından gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

Oğuz: “Üretici toprağından kopmasın istiyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesindeki üreticilerin üretimden kopmamalarını ve topraklarına sahip çıkmalarını istediklerini, bu çerçevede bakanlık tarafından gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

29 Ağustos 2019 Perşembe 06:48
Oğuz: “Üretici toprağından kopmasın istiyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesindeki üreticilerin üretimden kopmamalarını ve topraklarına sahip çıkmalarını istediklerini, bu çerçevede bakanlık tarafından gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

Bakan Oğuz, bu yıl ikincisi düzenlenen Yeşilköy Kolakas ve Patates Panayırı’na katıldı. Bakan Oğuz, panayır açılışında konuşma yaptı ve ardından bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, Yeşilköy’ün adına yaraşır bir köy olduğunu, verimli topraklarının bulunduğunu söyledi.

Üreticinin alın teri ve emeğiyle üretim yaptığını, ürününü satmaya çalıştığını belirten Bakan Oğuz, bölgede istihdamın az olduğunu, gençlerin topraklarından kopmadan, üretimin devamının sağlanarak istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Oğuz bölgede özellikle harnup, zeytin ve üzüm üretiminin geliştirilmesi için teşviklerin verileceğini, tütün üretimine de alternatif bir ürün olarak destek sağlanacağını aktardı. Bakan Oğuz, hayvancılık için de teşviklerin artırılacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 29.08.2019 10:40
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzYeşilköy Kolakas Ve Patates Panayırı
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