Oğuz: "Ülkede üretilen harup hak ettiği değeri bulmuyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, dün Tatlısu’da harup üreticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Kalkınma Kooperatif Başkanı Ali Çil ile bakanlık yetkilileri da hazır bulundu.

Bakan Oğuz, ülkede harup üretimine verilen değerin artması amacıyla daha çok yeni harup fidanı dikilmesi ve mevcutların korunması gerektiğini kaydetti. Bakan Oğuz, harup üretiminin artmasının hem üretici hem de tüketici açısından önemine işaret ederek, bunun ekonomiye de katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Oğuz, hasadın başladığı bu günlerde üreticinin daha iyi motivasyon kazanması gerektiğini vurgulayarak, bunun yolunun harubun hak ettiği değerden satılmasından geçtiğini söyledi.

Bakan Oğuz, bu amaçla Toprak Ürünleri Kurumu’nun harubun gerçek değerinden pazarlanması için çalışma başlatılması kararı aldığını da açıkladı.