Oğuz: "Türkiye'den kaynak gelmezse Cuma günü maaşları ödeyemeyiz”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ada TV ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Ada’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğuz, sağlık ve ekonomiyi birlikte yönetmek için birçok tedbir aldıklarına işaret ederek, “Hâlâ önümüzü göremiyoruz… Beklediğimiz ekonomik açılım hâlâ yok. Koronavirüs tarihe ilk kez yaşanan bir olay olarak geçecek” dedi.

Türkiye’nin yardımı olmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütçe açıklarının daha çok büyüyeceğini belirten Oğuz, “Her günümüz 'bu giderleri nasıl karşılarız' ile geçiyor… Maalesef gelir dengesi çok bozuldu” ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN 37 MİLYON TL KARANTİNA PARASI ÖDENECEK

Maliyenin yükseköğrenim kapsamında ülkeye gelen öğrenciler için 37 milyon TL ödeme gerçekleştireceğine de dikkat çeken Maliye Bakanı Oğuz, pozitif ve temaslı olan kişilerin karantina otellerinde kalmasının da bir bedeli olduğunu kaydetti.

Tüm bu giderlerin toplum sağlığı için olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, “Toplum açılabilsin diye maliyet ödüyoruz. 10 günlük karantinayla kimse gelmez bu ülkeye. 10 günlük karantinayla turizmi nasıl açarsınız?” diye sordu.

HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ YANSITILACAK

Sıkıntılı bir süreç içerisinden geçildiğini dile getiren Oğuz, geçtiğimiz 3 ayın kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğinin ötelenerek, maaş ödemelerinin gerçekleştirildiğini fakat bu ay ödeneğin maaşlara yansıtılacağını belirtti.

"BİR KAYNAK GİRİŞİ BEKLİYORUZ..."

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2021 Mal ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nün prosedürlerinin bugün yarın tamamlanmasının beklendiğine işaret ederek, “Bir kaynak girişi bekliyoruz. Türkiye’den kaynak gelmezse Cuma günü kamu maaşlarını ve belediye katkılarını ödeyemeyiz…” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Oğuz, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan kişilerin ise ödemelerinin gerçekleştirileceğini de açıkladı.