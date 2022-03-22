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Oğuz: “Su, hayattır. Bu değerli kaynağın korunması ve harcanmaması için azami dikkat gösterilmelidir”

BAKAN OĞUZ, 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ DOLASYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

22 Mart 2022 Salı 11:15
Oğuz: “Su, hayattır. Bu değerli kaynağın korunması ve harcanmaması için azami dikkat gösterilmelidir”

“ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLAN BU KAYNAĞI, KİRLETMEDEN, TÜKETMEDEN GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Oğuz, mesajında Su Günü’nün BM Genel Kurulu tarafından suyun önemi hakkında farkındalık yaratılabilmesi amacıyla 22 Mart 1993’ten bu yana her yıl farklı bir tema işlenerek kutlanmaya başladığını, bu yılın temasının da “Yeraltı Suyu-Görünmeyeni Görünür Kılmak” olduğunu bildirdi.
Bu yıl, yeraltı suyunun su ve sanitasyon sistemleri, tarım, sanayi, ekosistemler ve iklim değişikliğine uyumdaki hayati rolün vurgulandığının altını çizen Oğuz, ayrıca yeraltı suyunun keşfedilmesi, korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının, hayatta kalmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için öneminin vurgulandığını belirtti.

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Oğuz mesajında şunları belirtti:
 “Ülkemizde bulunduğu coğrafya nedeniyle su sıkıntısı sıklıkla baş göstermektedir. Kurak geçen yıllar ve yeraltı su kaynaklarının bilinçsizce ve hoyratça kullanımı büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Yeraltı sularının aşırı çekimi nedeniyle deniz suyu akiferlere girmekte ve toprakta tuzlanma yaratmaktadır. Sulama suyunun yetersiz olması, hem kullanılabilir sularının büyük bir bölümünü tüketmekte hem de çok kısıtlı bir alanda sulu tarım yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Sulama suyunun miktar ve kalite açısından yetersizliği nedeniyle de ilgili ürünlerin verimliliği düşmektedir.
Türkiye’den gelen suyun tarımsal alanda kullanımına başlanmasıyla birlikte, sulu tarımda çeşitliliğe gidilmesinin önü açılacaktır. Buna ilaveten Lefkoşa Haspolat bölgesinde artırılan atık suların tarımsal girdiye daha üst düzeyde katılmasının sağlanması, tarım yapılan bölgelerde verimi artırıcı önlemlerin alınması da yeraltı su kaynaklarının korunmasına katkı koyacaktır. 
Hep söylüyoruz su, hayattır. Bu değerli kaynağın korunması ve harcanmaması için azami dikkat gösterilmelidir. Hayati öneme sahip olan bu kaynağı, kirletmeden, tüketmeden gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin görevidir”.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2022 11:41
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