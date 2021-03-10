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Oğuz: "Sektörün etkilenmemesi için mücadele verildi"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz bugün Narenciye İhracatçı Birliklerinin temsilcileriyle biraraya geldi..

10 Mart 2021 Çarşamba 14:15
Oğuz: "Sektörün etkilenmemesi için mücadele verildi"
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Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye, Narenciye İhracatçı Birliklerini temsilen Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği’nden Ahmet Hastürk, Orhan Dilek, ve Yaşar Akpolat katıldı. Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun’da toplantıda hazır bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, birlik temsilcileri, Bakan Oğuz’a narenciye sektöründeki mevcut sorunların yanı sıra ülkedeki salgının sektör üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Görüşmede, mali ve sektörel konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunduğu da belirtildi.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, birlik temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, narenciye sektörünün “canlı ve önemli” bir sektör olduğunu ifade ederek, “Geçen yıl salgının yarattığı olumsuzluklardan sektörün etkilenmemesi ve ayakta kalması için büyük bir mücadele verildi. Bunun meyveleri üretim ve ihracat rakamlarına yansıdı” dedi.

Salgının yarattığı ekonomik daralmadan tüm kesimlerin etkilendiğine işaret eden Maliye Bakanı Oğuz, “Hükümet olarak mevcut imkânlar çerçevesinde elimizden gelenin çok daha fazlası için çalıştık" şeklinde devam etti.

Bakan, “Mutlaka zamanında ve yerinde yapılacak hamleler, alınacak tedbirler önemli. Bu çerçevede imkânları en verimli şekilde, en öncelikli yerlere ulaştırmayı hedefliyoruz ki bunun ekonomiye geri dönüşümü daha güçlü olsun” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 15:29
Anahtar Kelimeler:
NarenciyecilerDursun Oğuz
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