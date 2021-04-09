Oğuz: "Şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz”

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nin de hazır bulunduğu kabulde, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, derneğin çalışmaları hakkında Bakan Oğuz’a bilgi verdi. Görüşmede, 3. Etap Şehit Çocukları Arsaları Altyapı Projesi’ne bloke verme konusu da ele alındı.

Bakan Oğuz, kabulde yaptığı konuşmada, “vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz” diyerek, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kermiya 3. Etap Şehit Çocukları Arsaları Altyapı Projesi’ne bloke verme hususuna ilişkin Maliye Bakanı Oğuz, Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek talep doğrultusunda söz konusu projeye bloke verileceğini açıkladı.





