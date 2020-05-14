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Oğuz: "Salgın, tarımın ve üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çiftçinin emeğinin, her bir alınterinin ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığını vurgulayarak, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, tarımın ve üretimin yaşamsal önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:50
Oğuz: "Salgın, tarımın ve üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu"
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda,  üreten toplumlar yok olmaz anlayışıyla hareket ederek, salgının tarım sektöründe yaratmış olduğu  sıkıntıların aşılması ve çiftçilerimizin bu dönemi en az hasarla atlatmaları için el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Kıbrıs Türk toplumunun en kötü şartlar altında bile üretimden geri kalmadığını, ayakları üzerinde durmayı başarabildiğini ifade eden Oğuz, “Çiftçilerimiz bu zor dönemi, hem kendi gayretleri hem de Devletimizin desteğiyle atlatacaktır” dedi.

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Oğuz, üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyelere ulaşması, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi için hep beraber çalışacaklarını dile getirerek, çiftçilerin  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

 

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Son Güncelleme: 14.05.2020 11:57
Anahtar Kelimeler:
çiftçiler GünüÜRETİMTarımKovid19Dursun Oğuz
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