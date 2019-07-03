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Oğuz: “Orman varlığını artırıp, mevcutları korumalıyız”

Oğuz: “Orman varlığını artırıp, mevcutları korumalıyız”

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Oğuz: “Orman varlığını artırıp, mevcutları korumalıyız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki orman varlığının artırılması ve mevcutların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, KKTC Ormancılar Derneği Başkanı Salih Ercan ve dernek üyelerini kabul etti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kabulde yaptığı konuşmada, ormanlara sahip çıkmanın ve ormanları geliştirmenin sadece hükümet politikası değil, toplumsal politika olması gerektiğini vurguladı. 

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Oğuz, orman varlığını devlet çatısı altında koruyanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Orman Dairesi’nin daha verimli, liyakata dayalı ve motive bir şekilde hizmet vermesi konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Oğuz, insan kaynağının ve eldeki imkanların arttırılması doğrultusunda da çalışacaklarını ifade etti.

Oğuz, bu yıl da pek çok orman arazisinde yangın çıktığını, Orman Dairesi’nin müdahalesiyle yangınların büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Oğuz, ormanlarda erken uyarı sisteminin önemine de işaret ederek, ormanlar içindeki ara boşluklar için şeritler yapılması konusunda bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti. 

Dursun Oğuz, hem ormanların, hem de orman görevlilerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. 

Ormancılar Derneği Başkanı Salih Ercan, Oğuz’a yeni görevinin hayırlısı olması temennisinde bulundu. Ercan, yaşamakta oldukları birtakım sıkıntıları Oğuz’a aktardı.

Son Güncelleme: 03.07.2019 19:59
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