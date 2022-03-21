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Oğuz: “Orman Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalara, daha çok katılım gösterilmesini arzu ediyoruz”

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ…

21 Mart 2022 Pazartesi 11:30
Oğuz: “Orman Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalara, daha çok katılım gösterilmesini arzu ediyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’deki orman varlığını artırmak ve korumak için Bakanlığa bağlı Orman Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalara, sivil toplum örgütlerinin ve halkın daha çok katlım göstermesini arzuladıklarını kaydetti.

Oğuz 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Oğuz mesajında, ormanların hem ülkelerin doğal güzellikleri hem de temiz havanın ve suyun tutulduğu, canlıların temel ihtiyaçlarını sağlayan hayati kaynaklar olduğunu ifade etti.

“Ülkemizde sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düşmektedir” diyen Oğuz, doğanın,  yeşilin öneminin, ormanların değerinin paha biçilmez olduğunu  her yaşanan yangın felaketinden sonra en acı şekilde bir kez daha hatırladıklarını belirtti.

Oğuz mesajında, “Bu gibi üzücü olayların yaşanamaması için tüm halkımızı ormanlarımızla ilgili daha çok bilinçlenmeye ve dikkatli olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım; ormanlar geleceğimizdir, ciğerimizdir. Ormanları korumak da hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.03.2022 13:40
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