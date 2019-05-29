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Oğuz: “Öncelikli hedef süt politikasının geliştirilmesi”

Oğuz: “Öncelikli hedef süt politikasının geliştirilmesi”

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:34
Oğuz: “Öncelikli hedef süt politikasının geliştirilmesi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın öncelikli hedefleri arasında bulunan ve ilk yapılacak olanın, temmuz ayı itibarıyla süt politikasının geliştirilmesi olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz, sektörle ilgili çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AVUNDUK: BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,  Bakan Oğuz’un yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC’de hükümetlerin ortalama ömrünün kısa olduğunu belirten Avunduk, “İnşallah bu hükümet ve sizin görev süreniz, sonuç alınana kadar uzun sürer. Sizinle beraber istişare içinde beraber çalışmaya hazırız” dedi. Avunduk,  sıkıntılı ve zor bir süreç içinde bulunulduğunu ifade ederek, bunun aşılamayacak bir süreç olmadığını aktardı.

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OĞUZ: “TÜM PAYDAŞLARLA KARAR ALACAĞIZ”

Bakan Oğuz, odanın tarım ve hayvancılıkta etkin bir rol ve konumda bulunduğunu belirterek, sektörün sorunlarını bildiklerini, yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ve oda tarafından sunulan önerileri değerlendireceklerini kaydetti.

Sektörle ilgili öncelikli hedefleri bulunduğunu anlatan Oğuz, bunların birinci ve ikinci öncelikli hedefler olarak sıraya konup zamana yayılacağını, bunlar yapılırken sektörün sorunlarının çözümüne yönelik neler yapılabileceğini de göz önünde bulunduracaklarını dile getirdi.

Karar alırken tek başlarına hareket etmeyeceklerinin altını çizen Oğuz, “Tüm paydaşlarla gerek Hayvancılar Birliği gerek Bakanlık gerek sizinle bir masa etrafında ülkemiz adına en uygun kararı almak için çalışacağız. Hem üretici hem imalatçı hem hayvancı hem de tüketiciyi koruyacak bir sistem olacak. Biz, işletene ya da iş yapana göre değil, karşısında iş, hizmet alana göre de politika saptamak zorundayız ”dedi.

Bakan Oğuz, her zaman diyaloğa açık olduklarını vurgulayarak, “Önemli olan sektörlerin hepsinde doğru hamleleri, doğru zamanda yapmaktır. En iyiyi biz bilmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Biz, bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz,‘daha iyi nasıl yaparızı’ da sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Sorunların bazılarıyla ilgili uzun soluklu bir süreç var ve vakit kaybetmeden adım atmalıyız. Biz elimizden geleni yapacağız işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

Ülkenin hem tarım hem de hayvancılık politikası olması gerektiğini söyleyen Oğuz, bakanların değişebildiğini ancak göreve kim gelirse gelsin, herkesin  devlet politikasını yürütmesi gerektiğini ve  kendisinin de  bu  düşünce içerisinde çalışacağını belirtti. 

Oğuz, çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı.

Son Güncelleme: 29.05.2019 15:08
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun Oğuz
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