Oğuz:  “Nar üretiminin geliştirilmesine destek vereceğiz“

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, bugün Alnar ve Kıbrıs Nar Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Oğuz, nar üreticileri ile bir araya gelerek, hasat dönemi başlangıcında nar üretiminin gelişmesi, sorunları ve pazarlama konuları hakkında görüş alış verişinde bulundu.