Oğuz:  “Nar üretiminin geliştirilmesine destek vereceğiz“

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, bugün Alnar ve Kıbrıs Nar Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.
05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
Son Güncelleme: 05.09.2019 22:14
Tarım ve Doğal Bakanı Dursun Oğuz, ülkede nar üretiminin gelişmesi ve pazar kapasitesinin artırılmasıyla ekonomiye önemli katkısı olacağını söyledi. Bakan Oğuz, bu çerçevede bakanlık olarak nar üreticilerine gerekli desteğin verileceğini belirtti.
Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, bugün Alnar ve Kıbrıs Nar Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.