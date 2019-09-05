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Oğuz:  “Nar üretiminin geliştirilmesine destek vereceğiz“

Tarım ve Doğal Bakanı Dursun Oğuz, ülkede nar üretiminin gelişmesi ve pazar kapasitesinin artırılmasıyla ekonomiye önemli katkısı olacağını söyledi. Bakan Oğuz, bu çerçevede bakanlık olarak nar üreticilerine gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Oğuz:  “Nar üretiminin geliştirilmesine destek vereceğiz“

Tarım ve Doğal Bakanı Dursun Oğuz, ülkede nar üretiminin gelişmesi ve pazar kapasitesinin artırılmasıyla ekonomiye önemli katkısı olacağını söyledi. Bakan Oğuz, bu çerçevede bakanlık olarak nar üreticilerine gerekli desteğin verileceğini belirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
Oğuz:  “Nar üretiminin geliştirilmesine destek vereceğiz“

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, bugün Alnar ve Kıbrıs Nar Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

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Bakan Oğuz, nar üreticileri ile bir araya gelerek, hasat dönemi başlangıcında nar üretiminin gelişmesi, sorunları ve pazarlama konuları hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Son Güncelleme: 05.09.2019 22:14
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