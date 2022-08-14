banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Alaniçi'nde yangın
Alaniçi'nde yangın
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
banner404

Oğuz, Mersinlik-Kantara Yangınında Tahrip Olan Orman Alanlarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

14 Ağustos 2022 Pazar 20:00
Oğuz, Mersinlik-Kantara Yangınında Tahrip Olan Orman Alanlarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik-Kantara yangınında tahrip olan orman alanında yapılan tespitler, uygulanacak iş planı ve yeniden ağaçlandırmada uyulacak prensipleri sivil toplum örgütleriyle paylaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan toplantıya bakanlık yetkilileri, Mersinlik Kantara Orman İnisiyatifi (MORİ) üyeleri adına Veteriner Hekim Tayfun Çanakcı, Yakındoğu Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Final Üniversitesi çevre araştırmları ve GİKAD adına Prof. Dr. Şerife Gündüz katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

Oğuz toplantıda yaptığı açıklamada Orman Dairesi tarfından yürütülen çalşımaları ve iş planını katılımcılarla paylaşarak süreci değerlendirdi. 

Bakan Oğuz, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yangının 1815 hektarlık bir alana zarar verdiği, bu alanın yaklaşık 194 hektarında kendi kendine gençleşebilecek tohum potansiyeli mevcut olduğu düşünülen olgun ağaçların yer aldığını açıkladı.

933 hektarlık alanın ilk etapta insan müdahalesiyle yeniden ormanlaştırılması gerektiğini belirten Oğuz, geriye kalan 629 hektar alan bozuk saha ve 59 hektar alanın ise ağaçlandırmaya uygun olmayan taşlık, kayalık ve tarımsal alanlardan oluştuğunun belirlendiğini söyledi.

Oğuz; ‘’194 hektarlık alan doğal gençleştirmeye bırakılarak doğal sürece terk edilecektir. Bu alanda öncelikle iç taksimat şebekesinin gözden geçirilmesi, eksik yol ve yangın emniyet şeridi varsa tamamlanması, genişlik olarak yeterli olmayanların genişletilmesi gerekmektedir. Akabinde ise bu sahada bulunan yanık ağaç gövdeleri temizleme kesimiyle kesilip, çıkarılmalı ve kozalaklı dallar araziye serilerek, yerinde bırakılmalıdır. Sahada yapılacak bu işlem tohumlarda çimlenmenin başlayacağı Aralık ayı içerisine kadar bitirilmelidir’’ dedi.

Bakan Oğuz,  933 hektarlık sahada yanmış olan ormanın geçmişte de insan eliyle kurulmuş, ortalama 30 yaşında ve çoğunlukla gençlik ve sıklık çağındaki saf Kızılçam ve Kızılçam+Servi karışık meşcerelerinden oluştuğunu söyledi. Bu sahalardaki yanmış ağaçların genç olması nedeniyle tohum ve kozalak potansiyellerinin çok zayıf olduğuna değinen Bakan Oğuz, bu alanın yeniden ormanlaştırma faaliyetleri dozerle toprak işleme yapılarak tüplü fidan dikilmesi ile gerçekleştirilmesinin gerektini vurguladı.

Oğuz açıklamasında bu alanın yeniden ağaçlandırılmasında ihtiyaç duyulacak fidan miktarının yaklaşık olarak 1,000,000-1,250,000 adet civarında olduğuna dikkati çekerek, Orman Dairesi Müdürlüğü’nün elinde bu ağaçlandırmayı 2022-2023 dikim sezonunda gerçekleştirecek miktarda fidan stoğu bulunmadığını söyledi.

Baka Oğuz, ilk dikim için ellerinde 500-600 bin fidan olduğunu ve bu fidanların büyük kısmının da Tepebaşı-Kalkanlı büyük orman yangını sahasında kullanılmasının planlandığını belirtti.

Suni tensile alınacak sahada ihtiyaç duyulacak olan 1,000,000-1,250,000 adet fidan üretimi için Aralık 2022’de üretim sürecine başlanması gerektiğini savunan Oğuz, Aralık 2023 tarihinde fidanların dikime hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Kızılçam, Servi, Halepçamı, Kıbrıs Akasyası, Fıstıkçamı ve buna benzer türlerde üretilecek olan fidanlar için ihtiyaç duyulan tohumların mutlaka yerel kaynaklarımızdan ve benzer coğrafi faktörlere sahip yerli orijinli orman alanlarımızdan toplanması gerektiğine vurgu yapan Bakan Oğuz, ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak olan fidan türlerinin ağırlıklı olarak Kızılçam, Servi, Halepçamı, Fıstıkçamı ve Kıbrıs Akasyası, rakımlı düzlüklerde ise Harup türünde fidanların kullanılmasının uygun olacağını söyledi.

Bakan Oğuz açıklamasını şöyle sürdürdü;

‘’Suni tensile alınacak sahalarda arazi hazırlığına başlanmadan önce iç taksimat şebekesinin gözden geçirilmesi, eksik yol ve yangın emniyet şeridi varsa tamamlanması, genişlik olarak yeterli olmayanların genişletilmesi gerekmektedir. Yine arazi hazırlığı faaliyetlerine başlanmadan önce diğer disiplinlerin habitat ve faunayı destekleme yönündeki görüşleri alınarak bu öneriler değerlendirilmeli, arazi hazırlığı ve ağaçlandırma programı uygun görülen önerilere uyumlu bir şekilde hazırlanmalıdır. 

Suni tensile tabi tutulacak sahalarda mevcut olan seki teras forumları çok az bozulmaya uğramış olup çoğu kısımlarda sadece riperle alt toprak işlemesi yapılması yeterli olabilecektir. Bu durumun arazi hazırlığının süratle yapılmasına katkısı olacağı düşünülmektedir.

Sahada yapılan gözlemlerde yol kenarı, teras şevi, orman içi açıklık v.b. boşluklarda bol miktarda sandal, şinya, azgan v.b. maki ve garik türlerde yerel vejetasyon türlerinin mevcut olduğu izlenmiş olup bu türler kök ve kütük sürgünü yoluyla kendi kendini ilk yenileyecek türler olacaktır. Bu türler yangından2 ay sonra sahaya ilk gelmeye başlayan türlerdir. Toprak işleme çalışmaları,üzerinde önceden çam ve servi türlerinin mevcut olduğu seki teraslar üzerinde yapılacağından bu yerel vejetasyon türleri çoğunlukla aynen korunmuş olacaklardır.

Yukarıda bahsedilen Doğal Gençleştirme ve Suni Tensil Sahaları olarak belirlenen yanık sahalar dışında kalan toplam 688 Hektar büyüklüğünde olan sahalar üzerinde genellikle maki vejetasyon türleri ve yeterli kapalılık oluşturmayan yapı ve miktarda doğal orman ağaç türleri mevcut olup bu sahalar durumları ve gelişimleri ileride yeniden değerlendirilmek üzere doğaya terkedilecektir.

Yanık sahanın tamamında hayvan otlatmasına karşı mutlaka ciddi önlem alınmalı ve sahaya hayvan girişine izin verilmemelidir.’’

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2022 00:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nabi Yiğittürk'e ait mandıradan 16 adet koyunu çaldılar
Nabi Yiğittürk'e ait mandıradan 16 adet koyunu çaldılar
Yeşilırmak'taki yangın..
Yeşilırmak'taki yangın..
Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Tarafından Düzenlenen, Aşure Lokması Etkinliğine Katıldı
Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Tarafından Düzenlenen, Aşure Lokması Etkinliğine Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Yanan Tesisini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Yanan Tesisini Ziyaret Etti
Muratağa-Sandallar Ve Atlılar Şehitleri Anıldı
Muratağa-Sandallar Ve Atlılar Şehitleri Anıldı
Beyarmudu Sınır Kapısında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklu
Beyarmudu Sınır Kapısında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklu
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti
Töre, KKTC Alevi Kültür Merkezi Tarafından Cem Evi Ve Kültür Kompleksinde Yer Alan Aşure Lokması Etkinliğine Katıldı
Töre, KKTC Alevi Kültür Merkezi Tarafından Cem Evi Ve Kültür Kompleksinde Yer Alan Aşure Lokması Etkinliğine Katıldı
Tatar, Muratağa-Atlılar- Sandallar Katliamlarının 48. Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Tatar, Muratağa-Atlılar- Sandallar Katliamlarının 48. Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Retro Çalgıcıları Gazimağusa'nın Kurtuluşu Günü Nedeniyle Yarın Akşam Konser Verecek
Retro Çalgıcıları Gazimağusa'nın Kurtuluşu Günü Nedeniyle Yarın Akşam Konser Verecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim