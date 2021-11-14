Oğuz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yaşını gururla kutluyoruz

Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devlet kurarak 15 Kasım 1983 yılında taçlandırmıştır. O gün kurulan devletin bugünlere daha da güçlü bir şekilde geldiğini görmek bizleri onurlandırmaktadır. Kıbrıs Türk halkının büyük mücadele vererek elde ettiği bağımsızlığının 38. yıldönümünü kutladığımız bugün Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Kuvvetleri’mize olan güvenimizi de yinelemek isterim. Bugünlerin mimarı ve mücadelemizin öncü Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlarım.”