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Oğuz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yaşını gururla kutluyoruz

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlükleri doğrultusunda yıllarca mücadele ettiğine vurgu yaparak, 38 yıldır Kıbrıs Türk halkının birlik beraberlik ve bütünlüğünü simgeleyen bayrağının altında gururla yaşadığını belirtti.

14 Kasım 2021 Pazar 17:15
Oğuz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yaşını gururla kutluyoruz

Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

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Maliye Bakanı Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devlet kurarak 15 Kasım 1983 yılında taçlandırmıştır. O gün kurulan devletin bugünlere daha da güçlü bir şekilde geldiğini görmek bizleri onurlandırmaktadır. Kıbrıs Türk halkının büyük mücadele vererek elde ettiği bağımsızlığının 38. yıldönümünü kutladığımız bugün Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Kuvvetleri’mize olan güvenimizi de yinelemek  isterim. Bugünlerin mimarı ve mücadelemizin öncü Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlarım.”

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Son Güncelleme: 14.11.2021 18:39
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