Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul etti.
05 Ocak 2022 Çarşamba 16:15
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a derneğe göstermiş olduğu manevi destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, anı plaketi taktim etti.
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