Oğuz: “Karadeniz’deki keşif doğalgaz denkleminde yeni bir değişikliğe yol açtı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karadeniz’de bulunan kaynağın, bölgedeki doğalgaz denkleminde yeni bir değişikliğe yol açtığına işaret ederek, bu keşfin Türk ulusuna hayırlı olmasını diledi.

Oğuz yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz kaynağı keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrendiğini kaydetti.



Oğuz, “Bölgedeki doğalgaz denkleminde yeni bir değişikliğe yol açan bu keşfin Türk ulusuna hayırlı olmasını diler, çalışmalarda emeği geçen herkesi candan kutlarım” dedi.