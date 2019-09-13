Oğuz: “İthal meyve ve sebze kontrolleri düzenli olarak yapılıyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ithal edilen meyve sebzelerle ilgili analizlerin düzenli şekilde yapıldığını, mevcut sorunların çözümüyle ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Bakan Oğuz, Girne Turizm Limanı’nda ülkeye ithal edilen yaş meyve- sebze numune alımını teftiş ederek, numune alımları ile ilgili uygulanan prosedürü yerinde inceledi.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a incelemeleri sırasında Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve tarım teftiş yetkilileri eşlik etti.

İncelemede, numune alımları ile ilgili uygulamanın iyileştirilmesi, daha etkin gıda güvenliği ve kontrolünün sağlanması için de sorunların çözümüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bakan Oğuz, gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini, ülkeye giren meyve ve sebze analizlerinin düzenli olarak yapıldığını, bu konuda denetimlerin artırıldığını söyledi. Bakan Oğuz, ülkeye kontrollü, kaynağı belli olan ürünlerin girmesinin önemli olduğunu ifade etti.