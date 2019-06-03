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Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”

Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hedefin elbirliği ile üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi. 

Bakan Oğuz, ortak uzlaşı ile herkesin dinlenerek hareket edileceğini ve toplumsal faydanın ön planda tutulacağını aktardı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini ziyaret eden Oğuz, Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve üyelerin bayramını kutladı. Ziyaret sırasında sektörün sıkıntıları ele alınarak, sorunların çözümü için istişare içinde çalışılması yönünde fikir birliğine varıldı.

OĞUZ: “EN ERKEN SÜREDE GEÇ KALAN TAKVİMLEMEYİ YAPACAĞIZ”

Bakan Oğuz, sorunlar ve konuların bilinen konular ve sorunlar olduğunu söyleyerek, sorunları uzlaşı yoluyla, taraflarla istişare içinde çözmek istediklerini belirtti. 

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Ülkede üretim olmazsa hiçbir şey olmayacağına işaret eden Oğuz, “Üretime ve üreticiye sahip çıkmak lâzım. Bunda da hemfikiriz. Sorunlarla ilgili geçmiş hükümet döneminde bazı çalışmalar yapılmış. Bazı sorunları, bazı saptamaları kucağımızda bulduk. Devlette devamlılık esastır. Kimin koltuğa oturduğu önemli değil. Önemli olan ülkedeki o sektörün ilerlemesidir, ileri gitmesidir. Mükellefiyetler herkes için geçerlidir. Bunu yaparken tüm taraflarla uzlaşı önemlidir” dedi.

Hasadın başladığını ve üreticinin fiyat beklediğini ifade eden Bakan Oğuz, üreticinin borca girip temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürününü gerçek değerinin altında satmak zorunda kaldığını bildiklerini ifade ederek, “En erken sürede geç kalan takvimlemeyi yapıp, üreticinin elindeki ürünün daha az değerden elinden çıkmasını engellememiz lâzım. Bunu yaparken geçmişi de bugünü de konuşmamız gerekiyor” diye konuştu

KELLE: “UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”
 
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Bakan Oğuz’un bayramını kutladı. Kelle, tarım sektörünün son 18 aydır süregelen büyük sıkıntılar içerinde olduğunu söyleyerek, Bakan Oğuz’un zor bir görev devraldığını belirtti.

Kelle, Birliğin her zaman sıkıntıları diyalog yoluyla çözdüğünü dile getirerek, tüm paydaşlarla destek verdiklerini ve Bakanlıkla da istişare içinde çalışmak arzunda olduklarını kaydetti. 

Kelle, 2017-2018 Doğrudan Gelir Desteği hesap kapanışının yapılmadığı, 2018-2019 Doğrudan Gelir Desteği kalemlerinin açıklanmadığı, 2017-18 akaryakıt desteğinin ödenmediği ve arpa fiyatının da belirlenmediği yönündeki bilgileri paylaştı. 
 
“Tek istediğimiz sürdürülebilir bir tarım politikasıdır” diyen Kelle, uyumlu şekilde çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 03.06.2019 19:04
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun Oğuz
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