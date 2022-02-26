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Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü

26 Şubat 2022 Cumartesi 12:15
Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü

TARIM BAKANI DURSUN GİRDİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ÜZERİNDE DURDUKLARINI, NAİMOĞULLARI DA SÜT FİYATLARINDA DÜZENLEMENİN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü. Birlik süt fiyatlarında düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un Birliğe gerçekleştirdiği ziyarette, pandemi döneminde yem fiyatlarındaki artışa karşı, üreticinin üretimden kopmaması için eldeki imkânlar çerçevesinde destek verildiğini anımsattı.

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Sütün pazarlanması ve fiyatlandırılması konusunda da Bakan Oğuz, girdi maliyetlerini düşürmek için Bakanlığın destek olmaya çalışacağını kaydetti.  Oğuz, “Sorunları biliyoruz bunların çözümü için çalışıyoruz” dedi.

Ülkede arpa sıkıntısı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Oğuz, mayısa kadar yetecek arpa bulunduğunu, sonrasında da ise yerli arpanın çıkacağını ifade etti.

NAİMOĞULLARI

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ise girdi maliyetlerinin düşürülmemesi halinde, üreticinin sıkıntıya gireceğini, hammadde fiyatlarının artmasından dolayı süt fiyatlarında düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. 
 
Küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konusunda da Naimoğulları, ek bütçe oluşturulması gerektiğini belirtti. 

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Son Güncelleme: 26.02.2022 14:31
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