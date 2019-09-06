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Oğuz: “Harnup fiyatlarını tüccar değil üretici ve kooperatifler belirlemeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harnup fiyatlarının tüccar yerine, üretici ve kooperatif tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydederek, “Üretici ürününün değerini almazsa o ürün ekonomik değer kazanmaz” dedi.

Oğuz: “Harnup fiyatlarını tüccar değil üretici ve kooperatifler belirlemeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harnup fiyatlarının tüccar yerine, üretici ve kooperatif tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydederek, “Üretici ürününün değerini almazsa o ürün ekonomik değer kazanmaz” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:47
Oğuz: “Harnup fiyatlarını tüccar değil üretici ve kooperatifler belirlemeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz, dün akşam başlayan 14’üncü Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali’nin açılış konuşmasını yaptı. 

“ÜRETİCİ TÜCCARA MUHTAÇ OLMAMALI”
Dursun Oğuz, “2.20 TL’den belirlenen harnup fiyatı 2.60 TL’ye çıkarıldı, çalışmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.Bakan Oğuz, harnup fiyatının tüccar değil üretici ve kooperatif tarafından belirlenmesini gerektiğini ifade ederek, “Üretici tüccara muhtaç olmamalı. Tüccarlarımızı kötülemek istemiyorum ama üretici verdiği ürünün değerini almazsa o ürün ekonomik değer kazanmaz ”şeklinde konuştu.

“TEŞVİKLER KONUSUNDA ALTERNATİFLER YARATILACAK”
Oğuz, dönüm başına verilen 120 TL’lik teşvikle ilgili alternatif yaratılması ve teşvik yönetiminin ve miktarının değiştirilmesiyle ilgili çalışma başlatılacağını da duyurdu.Bakan Oğuz, ağaçları koruma, ekonomik değere dönüştürme, ağaçlara sahip çıkılmasıyla ilgili üreticilerin neler yapılabileceği konusunda da harekete geçildiğini söyledi. 

“ÜRETİCİ ÜRÜNÜNÜ KENDİ ALSIN, TOPRAĞINA, KÖYÜNE, ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKSIN. AMACIMIZ BU” 

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Bakan Oğuz, ekonomik değeri olan zeytin, harnup, badem gibi ağaçları Orman Dairesi’nin ekeceğini ve bunların üreticilere zimmetleneceğini söyleyerek, “Üretici ürününü kendi alsın, toprağına, köyüne, ürününe sahip çıksın. Amacımız bu” dedi.

 

Son Güncelleme: 06.09.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
Harnup Fiyatları
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