Oğuz: “Güvenli bölge oluşturuldu”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne’de askeri mühimmat deposunda patlamanın ardından olay yerinde güvenli bölge oluşturulduğunu, orman yangınına sebep verecek bir gelişme olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ise “Bölgeye girilmesine izin verilmesinin ardından gerekli çalışmalara başlayacağız” açıklamasında bulundu.

OĞUZ

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, açıklama yaptı. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da patlamayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Patlamaların olduğu saatlerde bölgeye giden Bakan Oğuz, “En sevindirici nokta can kaybının olmaması. Acapulco Otel’de kalan ve havaalanına gidecek yolcular da güvenli bir şekilde tahliye edildi” dedi.

Olayın daha büyük hasarlar olmadan atlatılmasını dileyen Oğuz, halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Oğuz, Orman Dairesi’nin gerekli tedbirleri aldığını, ekiplerinde bölgede bulunduğunu belirtti. Oğuz, patlama ile ilgili raporlamanın askeri yetkililer tarafından yapılacağını da kaydetti.

KARZAOĞLU

Öte yandan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, BRT’de Sabah Haber’e telefonla katıldı. Karzaoğlu, hemen olay yerine gittiklerini ifade ederek, Orman Dairesi ekiplerinin araçlarıyla birlikte müdahaleye hazır olduğunu dile getirdi.

Herhangi bir orman yangını olmadığını, soğutma yapmak için ekipler ile beklediklerini dile getiren Karzaoğlu, bölgeye girilmesine izin verilmesinin ardından gerekli çalışmalara başlayacaklarını söyledi.