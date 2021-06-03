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Oğuz: “Gümrük bilgi sistemi, 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Ercan Havaalanı’nda uygulanacak”

03 Haziran 2021 Perşembe 15:45
Oğuz: “Gümrük bilgi sistemi, 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Ercan Havaalanı’nda uygulanacak”
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OĞUZ: “GÜMRÜK BİLGİ SİSTEMİ, 15 HAZİRAN’DAN İTİBAREN PİLOT BÖLGE OLARAK ERCAN HAVAALANI’NDA UYGULANACAK”

MUŞ: “BİLGİ BİRİKİMLERİMİZİ KKTC’YE AKTARARAK DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla temaslarda bulunmak ve TC-KKTC İşbirliği Protokolü’nü imzalamak amacıyla bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la görüştü.

OĞUZ

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Maliye Bakanlığı’ndaki görüşmede konuşan Dursun Oğuz, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile KKTC – TC Gümrükleri arasında olan ve oluşabilecek sorunlar konusunda istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Gümrük Bilgi Sistemi’nin 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Ercan Havaalanı’nda uygulanacağını açıklayan Oğuz, 1 Ocak 2022 itibarıyla Gümrük Bilgi Sistemi’ni tamamen uygulamayı hedeflediklerini vurguladı.

“Bu süre zarfında TC ile KKTC arasında bu sistemden kaynaklı eksiklik veya problem varsa ortadan kaldırmak üzere istişare edeceğiz” diyen Oğuz, Gümrük Bilgi Sistemi’nin beklenen hedefe ulaşması için iki tane yasa tasarısını Meclise sevk ettiklerini de söyledi.

MUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, Gümrük Bilgi Sistemi için beklenen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, düzenlemenin yapılmasıyla gümrük alanında iyi bir noktaya gelineceğini anlattı.

Türkiye gümrüklerinin dünyada örnek gösterilecek seviyede olduğunu vurgulayan Muş, bilgi birikimlerini KKTC’ye aktararak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 16:41
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