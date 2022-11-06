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Oğuz: Fıstık Ve Susam Gibi Ürünlerin Ekonomik Karşılığı Olup Olmadığını Araştırıyoruz

06 Kasım 2022 Pazar 15:15
Oğuz: Fıstık Ve Susam Gibi Ürünlerin Ekonomik Karşılığı Olup Olmadığını Araştırıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, eskiden ülkede yetiştirilen ancak maliyetlerden dolayı artık üretilmeyen fıstık ve susam gibi tarımsal ürünlerin yeniden üretilmesinin ekonomik karşılığı olup olmadığı konusunda çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

 

Bakan Oğuz, TAK’a yaptığı açıklamada, 1996 yılında fıstık ekilen alanın 400 dönümü Güzelyurt bölgesinde olmak üzere 505 dönüm olduğunu, ancak işçilik maliyetinin yüksek olması, mekanizasyona geçilememesinden dolayı üreticilerin üretimden çekildiğini ifade etti.

 

Bakanlık olarak alternatif tarımsal ürünler üzerinde durduklarını belirten Oğuz, pipo tütününün de döviz getiren bir ürün olduğunu, 60 tonluk talebi karşılamak için geçmiş yıllarda Lübnan’dan 35 ton tütün ithal edip özel bir işlemden geçirdikten sonra ABD’ye ihraç edildiğini ancak bu yıl ihraç edilen 30 tonun da ülkede üretildiğini vurguladı.

 

Oğuz, üretiminin uygun olup olmadığı üzerine çalışmalar yaptıkları ürünler arasında tütün, nohut, mercimek, susam, fıstık ve tane mısırın bulunduğunu kaydetti.

 

Bugün tamamı ithal edilen ürünlerden susamın da bir zamanlar Karpaz bölgesinin ürünü olduğunu belirten Oğuz,  “Yeniden üretebilirmiyiz, bunun hesaplarını yapıyoruz,  üreticiyi teşvik için nasıl destekleyebiliriz bunlara bakacağız” dedi.

 

-Üretim, alım garantili olacak

 

Dursun Oğuz, çalışmalarda ekimi mantıklı bulunursa, alım garantili sözleşmeli ekim yaptırılacağını vurguladı. Alım garantisi ve teşviklerin üretimde önemli olduğunu kaydeden Oğuz, tütünde üretici ürününe ne fiyat alacağını biliyordu çünkü alım garantiliydi” dedi.

 

Benzer çalışmanın fıstık için de yapılacağını kaydeden Oğuz, “Kendi ihtiyacımız karşılamamız durumunda dışarıya para gitmez, ancak bunu görmek için fiyat çalışması yapılacak” dedi.

 

Alternatif ürünler için devletin sunacağı teşviklerin farklı olabileceğini de belirten Oğuz, bunun ekipman, banka kredisine erişim kolaylığı gibi farklı unsurları olabileceğini kaydetti.

 

Bakan Oğuz, üreticinin maliyetlerini düşürmekle  ilgili kendisini geliştirmekte olduğunu, araştırma yaptığını gözlemlediklerini belirtti.

 

-Traktörlerde KDV sıfırlandı, Güneş panelleri için kredi imkanı sunuldu

 

Oğuz, yeni ve de ikinci el biçerdöver ve traktörlerde yüzde 5 olan katma değer vergisinin sıfırlandığını da belirtti.

 

Tarım sektöründe güneş panelleriyle üretilen elektriğin şebekeye verilip daha sonra geri alınmasının (mahsuplaşmanın) mümkün olmadığına işaret eden Oğuz, kapalı devre veya akülü sistemler için üreticilere 200 bin TL’ye kadar, yüzde 13 faiz, altı ay ödemesiz 42 ayda geri ödemeli kredi imkanı sunulduğunu belirtti.

 

Mahsuplaşmanın tarım sektörüne teknik bir konudan (şebeke kapasitesinden kaynaklanan sorundan) dolayı verilemediğini belirten Oğuz, Türkiye ile  KKTC arasında elektrik bağlantısı kurulduğunda bu sıkıntının  da aşılacağını kaydetti.

 

-Toprak yasası

 

Tarımsal arazileri korumaya yönelik yasal düzenlemenin sorulması üzerine Oğuz, bu konunun imar planları ile birlikte düzenlenmesi gereken bir konu olduğunu, bir an önce imar planlarının hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 06.11.2022 15:52
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