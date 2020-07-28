Oğuz: "Fare ilacı dağıtıldı"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarım Dairelerine fare ilacı dağıtımı yapıldığını, fare sayısında artış yaşandığını, zehirlerin bölgelere gönderildiğini, belediyelerin de katkı koyması gerekebileceğini söyledi.

Su konusunda ağustos ayında akış başlamasının gündemde olduğunu dile getiren Oğuz, malzeme tedariki ile ilgili bir sorun olmadığını üç ay öncesinden yerel kaynakların kullanılmaya başlandığını, yerel kaynak suların kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Oğuz, toplum sağlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurguladı.

Ekonominin kötü olduğu bu ortamda hayvan üreticilerinin mağdur olmaması için gereken her şeyin yapıldığını söyleyen Oğuz, büyükbaş hayvancılıkla ilgili sektörlerde herhangi bir kapanma olmadığını, hayvancılık sektöründe sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Dursun Oğuz, süt parasının yüzde 100’ünün alınmadığı gerekçesiyle eylem yapılacağının açıklandığını söyleyerek, ekonomik paketler ve alınan önlemler kapsamında, hükümetin pandemi öncesi fiyatı verdiğini kaydetti.

Hayvancının parasını alacağını söyleyen Oğuz, amacın sorunu hep beraber sırtlayarak çözmek olduğunu, devletin yapabileceğini yaptığını belirtti.

Oğuz, “Kimse hükümet hayvancılığı öldürdü, geriye götürdü diyemez” dedi.

Ülkedeki süt ürünlerinin fiyatlarının aşağı veya yukarı gitmesinin hükümete bağlı olmadığını dile getiren Oğuz, hükümetin sadece çiğ süt fiyatlarını belirlediğini söyledi.

Oğuz, hayvancının karşısında olmadıklarını, haklarını savunduklarını, onları korumak adına her şeyi yaptıklarını belirtti.

SÜTEK’in ilk defa borçlandırılmadığını daha önce de bunun yapıldığını söyleyen Oğuz, kurumun zor zamanda hayvancının yanında olacağını kaydetti.