Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel ve beraberindekileri kabul etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise, KKTC temasları hakkında bilgi aktardı. Demirel, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu, dolayısıyla adadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, KKTC ile ilişkileri güçlendirerek daha da arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise, KKTC temasları hakkında bilgi aktardı. Demirel, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu, dolayısıyla adadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, KKTC ile ilişkileri güçlendirerek daha da arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.