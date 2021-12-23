Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel ve beraberindekileri kabul etti

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Bakan Oğuz, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında her alanda işbirliğinin önemine değindi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise, KKTC temasları hakkında bilgi aktardı. Demirel, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu, dolayısıyla adadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, KKTC ile ilişkileri güçlendirerek daha da arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

