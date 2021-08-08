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Oğuz: “Erenköy Direnişi bir kahramanlık destanıdır”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Şanlı Erenköy Direnişi ile ilgili mesaj yayımladı. 

08 Ağustos 2021 Pazar 13:00
Oğuz: “Erenköy Direnişi bir kahramanlık destanıdır”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu özel günün bir kez daha özgürlük içinde kutlandığına vurgu yaparak, mesajında şu sözlere yer verdi:

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‘’Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgülük mücadelesinde çok önemli bir yere ve öneme sahiptir.
8 Ağustos 1964’te Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden cesur ve kahraman gençlerimiz, adadaki Kıbrıslı Türklerin direniş ve var olma mücadelesinin öncüsüdür.
57 yıl önce çok zor şartlarda Erenköy’e çıkan bu gençlerimiz bugün varoluşumuzda önemli katkıları vardır. O günden bugüne özgürce yaşadığımız bu topraklarda canlarını hiçe sayarak mücadele eden geçlerimizi tarihin sayfalarında gelecek nesillere taşınarak her yıl anmanın mutlu gururunu yaşadığımız bu günde başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmetle, Erenköy gazilerimizle, tarihimizin bu en anlamlı mücadelesinde yer alan ve destek veren tüm mücahitlerimizi minnetle ve saygıyla anarız.”

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Son Güncelleme: 08.08.2021 13:05
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