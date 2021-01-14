Oğuz: “Dr. Küçük en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkına öncülük etti”

MALİYE BAKANI OĞUZ: “DR. KÜÇÜK EN UMUTSUZ VE KARANLIK GÜNLERDE KIBRIS TÜRK HALKINA ÖNCÜLÜK ETTİ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Dr. Fazıl Küçük’ün en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkına öncülük ettiğini belirtti.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Oğuz, Dr. Küçük’ün, bunun yanı sıra kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini aldığını ve halkına rehber olduğunu kaydetti.

Oğuz, “Seni asla unutmayacağız, ruhun şad olsun” dedi.