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Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı...

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:45
Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne” ilişkin mesaj yayımladı.

 Dursun mesajında şu ifadeleri kullandı:

 “Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimine karşı Türk milleti birlik ve beraberlik içinde demokrasi mücadelesi vermiş, ülkenin karanlık günlere itilmesinin önüne geçmiştir. 

 Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı Türk milleti, demokrasiye sahip çıkmış, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini güçlü direnişle göstermiştir.

Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden bu saldırıya, Kıbrıs Türk halkı da tepki göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuş, Türk milletinin vermiş olduğu demokrasi mücadelesini desteklemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 6 yıl önce yapılmış olan bu hain girişime karşı ülkesi uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri saygı ve rahmetle anar, gazilere saygılarımı sunarım.”

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Son Güncelleme: 14.07.2022 16:40
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